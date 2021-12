Nach Hausbrand in Frohnsdorf: Chronistin dokumentiert Tragödie unter Tränen  

Frohnsdorf

So schwer ist Bärbel Belitz ihre Chronik-Arbeit noch nie gefallen. Aktuell geht das nur unter Tränen. Wenn die jüngsten Zeitungsartikel der MAZ wie immer ausgeschnitten und für das Archiv der Treuenbrietzener Stadt-Chronistin vorbereitet werden, wühlt das auf. Wenn die Berichte zum tragischen Großbrand in Frohnsdorf durch ihre Hände gehen, schießen sofort die Tränen in ihre Augen.

Bärbel Belitz sammelt seit Jahrzehnten Material zur Siedlungsgeschichte von Frohnsdorf und ist inzwischen auch offiziell Chronistin der Stadt Treuenbrietzen. Quelle: Thomas Wachs

Denn Bärbel Belitz ist Nachbarin des Siedlungshauses, in dem in der Nacht zum 4. Dezember zwei Männern durch Rauch und Flammen ums Leben kamen. „Aber auch das gehört nun leider zu Siedlungsgeschichte hier“, sagt die 66-Jährige. Sie wohnt nur wenige Meter vom Unglücksort entfernt mit ihrer Familie.

Abheften neuester Blätter fällt schwer

Schwer fällt ihr das Abheften der neuesten Chronik-Blätter, weil sie die Bewohner des Brandhauses bestens kannte. Seit Weihnachten 1977 wohnt Bärbel Belitz am Hermann-Löns-Weg. Mit der Mutter von Thomas, einem der nun in der Brandnacht verstorbenen Männer, hat sie einst gemeinsam die Kinderwagen durch die Siedlung und über die Waldwege geschoben.

„Unsere Tochter ist fast genauso alt wie ihr Junge, der nun leider mit gut 40 Jahren ums Leben gekommen ist“, erzählt Bärbel Belitz. Die Nachbarskinder gingen gemeinsam zur Schule. Am Morgen ging es einst immer zusammen durch den Wald zur Bushaltestelle im neueren Zentrum von Frohnsdorf.

Kriminalisten ermittelten zur Ursache des Hausbrandes mit zwei Todesopfern in Frohnsdorf. Das historische Kolonistenhaus ist stark beschädigt. Quelle: Thomas Wachs

Nur diese Erinnerungen bleiben nun. „Das ist alles so schlimm“, sagt die Nachbarin. Sie konnte am Unglückstag gar nicht vor die Tür gehen, als der große Feuerwehreinsatz noch bis zum Nachmittag lief am vorigen Samstag.

Kaffee und Kuchen für Feuerwehrleute

„Das war wie eine Schranke an der Treppe zur Haustür“, erzählt Bärbel Belitz. Dennoch hat sie den Feuerwehrleuten noch Kaffee gekocht und ein Stück Kuchen dazu mit auf die Treppe gestellt. „Ich bin so aufgewachsen und es gewohnt, zu helfen, wo es geht“, sagt die 66-Jährige. Der Gang am Brandhaus vorbei durch den Siedlungsweg fällt ihr noch immer schwer.

Auch wenn es nun so viel aufwühlt in ihr: Auch dieses tragische Brandereignis wird als trauriger Teil der Ortsgeschichte in ihre Chronik einfließen. Schon seit dem Umzug nach Alt Frohnsdorf beschäftigt sich die gebürtige Treuenbrietzenerin mit der Aufarbeitung der Ortsgeschichte von Frohnsdorf. In diesem Jahr nun ist sie – in Nachfolge von Ernst-Peter Rabenhorst – auch offiziell zur ehrenamtlichen Chronistin der Stadt Treuenbrietzen berufen worden.

Chronistenzimmer voller Aktenordner

Eine ganze Wand voller Aktenordner füllt Regale in ihrem kleinen Arbeitszimmer. Dort wird alles abgelegt, was mit der Entwicklung Frohnsdorfs und nun auch der Stadt Treuenbrietzen zu tun hat.

Bärbel Belitz sammelt seit Jahrzehnten Material zur Siedlungsgeschichte von Frohnsdorf. So auch alte Postkarten. Quelle: Thomas Wachs

Allein für Frohnsdorf gibt es dutzende dicke Ordner und Kartons voller Material, das die Chronistin seit gut 50 Jahren zusammengetragen hat. Forst, Fischzucht und die frühere Walkemühle sowie das damalige Meierei-Gut und vieles mehr sind eigene Forschungsgebiete.

Siedlungsgeschichte Haus für Haus dokumentiert

Haus für Haus hat Bärbel Belitz in Alt Frohnsdorf schon die Siedlungsgeschichte aufgearbeitet. Die Stammbäume der heute knapp 40 Bewohner des Dorfteiles reichen weit zurück. Dokumentiert hat sie Bärbel Belitz inzwischen zu den meisten der fünf abgelegenen Häuser am Waldweg sowie für die zehn Häuser am Hermann-Löns-Weg.

Historisches Kolonistenhaus zerstört

Dort wird mit dem tragischen Brand jetzt wohl eine Lücke in die Reihe der historischen Kolonistenhäuser gerissen werden. Die insgesamt drei Doppelhäuser waren 1776 errichtet worden auf Geheiß von Preußenkönig Friedrich II.

Beim Wohnhausbrand im Treuenbrietzener Ortsteil Frohnsdorf ist das einstige Kolonistenhaus stark beschädigt worden. Quelle: Thomas Wachs

„Nach dem Unglück kann das vom Feuer und den Löscharbeiten stark zerstörte Haus leider wohl nur noch abgerissen werden“, sagt Bärbel Belitz. Ihr kommen immer wieder die Tränen in die Augen, wenn sie an die Unglücksnacht und die beiden Bewohner denkt, die nun nicht mehr ihre Nachbarn sind.

„Ich bin jetzt jeden Morgen um 4.30 Uhr wach“, erzählt die Anwohnerin. Zu der Zeit war in der Nacht zum Samstag das Feuer bemerkt worden. Es brachte dann am Vormittag die traurige Gewissheit, dass die beiden Bewohner darin ums Leben gekommen sind. Hoffnungen, dass sie womöglich nicht daheim gewesen sein könnten, hatten sich für die Nachbarn schon früher zerschlagen.

Immer wieder Tränen in Augen

„Mit Thomas hatte ich gerade noch ein paar Tage zuvor gesprochen“, erzählt Bärbel Belitz. „Er wollte mir noch Material aus der Familienchronik vorbeibringen, das seine erst im vorigen Jahr verstorbene Mutter schon für mich bereit gelegt hatte“, berichtet die Chronistin. „Doch auch daraus wird nun leider ja nichts mehr“, beklagt die langjährige Nachbarin. Und noch einmal schießen Bärbel Belitz die Tränen in die Augen.

