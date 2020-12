Nach wildem Verhalten im Straßenverkehr: Frau ohne Führerschein in Marzahna gestoppt

Treuenbrietzen

Weil sie sich am Dienstagabend im Straßenverkehr auffällig verhielt, wurde eine Frau im Treuenbrietzener Ortsteil Marzahna von der Polizei kontrolliert. Passanten hatten zuvor gegen 18.20 Uhr beobachtet, wie die Berlinerin auf der Landstraße von Niemegk in Richtung Marzahna mehrmals auf- und abblendete und so andere Verkehrsteilnehmer massiv störte. Zudem trat sie im laufenden Verkehr immer wieder ohne sichtbaren Grund auf die Bremse ihres Wagens.

In der Zeudener Straße in Marzahna wurde die 40-Jährige schließlich von Beamten gestoppt und überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass die Frau nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Auch ist der Renault, in dem sie unterwegs war, nicht zugelassen. Die am Kennzeichen angebrachte Plakette war zudem laut Polizei manipuliert.

Anzeige

Die Frau musste den Wagen stehen lassen, ein Abschleppdienst stellte den Pkw sicher. Die weiteren Ermittlungen in der Angelegenheit wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und der Abgabenordnung sowie wegen Urkundenfälschung hat die Kriminalpolizei in Brandenburg an der Havel übernommen, heißt es.

Von Philip Rißling