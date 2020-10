Treuenbrietzen

Die Stadt Treuenbrietzen sucht einen neuen Chronisten oder eine Chronistin. Eine Ausschreibung für das offiziell zu besetzende Ehrenamt läuft. „Wer selbst Lust hat oder jemanden kennt, der forschen und die Stadtgeschichte dokumentieren möchte, ist aufgerufen, sich zu bewerben“, sagt Bürgermeister Michael Knape (parteilos).

Gut 20 Jahre lang war Ernst-Peter Rabenhorst Stadtchronist von Treuenbrietzen. Nun gibt er das Ehrenamt zum Jahresende ab. Er hatte im Jahr 2004 das Amt offiziell von Helmut Vorkastner übernommen, mit dem er schon vier Jahre zuvor die Chronikarbeit erledigt hatte. „Vorkastner hatte mir die Methode vermittelt“, erzählt Rabenhorst.

Anzeige

Hauptprinzip ist neutrale Sicht

Nun würde er sich freuen über geeignete Nachfolger, die seine Arbeit in seinem Sinne fortführen. „Als Hauptprinzip war es mir immer wichtig, eine neutrale und unabhängige Sicht auf die Historie der Stadt zu werfen“, sagt Rabenhorst der MAZ. Mit ersten Interessenten habe es bereits Gespräche gegeben.

Drei Bände der Chronik von Treuenbrietzen liegen vor von Ernst-Peter Rabenhorst. Quelle: Thomas Wachs

Bisher hat Rabenhorst drei Bücher herausgegeben als Chronik der Ereignisse von 1848 bis 1917, von 1918 bis 1944 sowie von 1945 bis 1970. Rabenhorst reiht die Fakten aus Sichtung von Ratsprotokollen „und vor allem auch aus vielen Zeitungsberichten“ nach Jahren aneinander. „Innerhalb der Jahre gibt es jeweils Sachgebiete“, erklärt der Chronist zu seiner Methode für die fortdauernde Dokumentation der Ereignisse in der Stadtentwicklung.

Viel neues Material im Computer

„Im Computer lagert bereits Material für drei neue Teile der Chronik“, erzählt Rabenhorst. Eine Veröffentlichung plane er selbst jedoch nicht mehr. Denn mit dann 80 Jahren will er den Chronistendienst zum 1. Januar abgeben in jüngere Hände. „Die drei neuen Bücher könnten jeweils wieder gut 200 Seiten umfassen“, sagt der Chronist.

Mit den seit 2009 vorgelegten Büchern zur neuen Chronik knüpfte Ernst-Peter Rabenhorst an die letzten gedruckte Chronik von Carl Nathanael Pischon aus dem Jahr 1871 an. Der Geistliche war 23 Jahre lang bis 1866 in der Stadt tätig — zuletzt als Superintendent.

Von Thomas Wachs