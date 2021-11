Nachteinsatz: Feuerwehr Treuenbrietzen rückt zum Seniorenwohnpark an

Treuenbrietzen

Großeinsatz mitten in der Nacht: Viele Feuerwehren aus dem Raum Treuenbrietzen sowie Rettungsdienst und Polizei sind am ganz frühen Montagmorgen zum Seniorenwohnpark an der Berliner Chaussee im Treuenbrietzen angerückt.

Dort hatte eine Brandmeldeanlage gegen 0.15 Uhr Alarm geschlagen. Jedoch ist vor Ort kein Feuer festgestellt werden. Das Großaufgebot sorgte in der Stadt für Aufsehen bei Anwohnern.

Einsatz gegen 1 Uhr schnell beendet

Der Einsatz konnte jedoch schnell wieder abgebrochen werden. „Ausgelöst worden war die Brandmeldeanlage offenbar durch Wasserdampf“, erklärt Einsatzleiter Philip Schega gegenüber der MAZ.

Philip Schega war Einsatzleiter in der Nacht zu Montag am Seniorenwohnpark Treuenbrietzen. Quelle: Thomas Wachs

Alarmiert waren die Ortswehren Treuenbrietzen, Bardenitz, Frohnsdorf und Rietz mit sechs Fahrzeugen und insgesamt 25 Männern und Frauen. „Gegen 1 Uhr waren alle Einsatzkräfte wieder zurück“, erklärt Philip Schega.

Erinnerungen an Großeinsatz von Juni 2020

Bei vielen waren bei der Alarmmeldung zum Seniorenwohnpark sofort Erinnerungen wach geworden an den Juni 2020. Damals hatte es tatsächlich in einem Zimmer des Seniorenwohnparks ein Feuer gegeben. Ein Großeinsatz von zahlreichen Rettungskräfte aus dem gesamten Landkreis Potsdam-Mittelmark war erfolgt.

Das Feuer hatte dazu geführt, dass die betreffende Etage des Wohnheims über Monate nicht voll genutzt werden konnte. Eine Sanierung war nötig. 31 der insgesamt gut 100 Bewohnerinnen und Bewohner waren am Brandabend aus dem betroffenen Gebäudetrakt in Sicherheit gebracht worden. 14 Bewohner musste über längere Zeit – bis zum Abschluss der Sanierung – vorübergehend in anderen Heimen betreut werden.

Von Thomas Wachs