Namen gesucht für dringend nötigen neuen Kindergarten in Treuenbrietzen       

Treuenbrietzen

Die Pläne zum Bau eines dringend benötigten neuen Kindergartens in Treuenbrietzen werden konkreter. Zumindest für den mitten in der Berliner Siedlung geplanten Übergangsbau mit Containern laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Der Termin zum Baustart ist jedoch noch nicht konkret.

„Wir befinden uns im Moment in der letzten Abstimmung zu Brandschutzfragen. Danach können wir den Bauantrag bei der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark stellen“, sagt Ralf Boost, der Regionalvorstand der Johanniter-Unfallhilfe (JUH) vom Regionalverband Potsdam-Mittelmark-Fläming. Er ist in Kooperation mit der Stadt Treuenbrietzen Bauherr und Träger des Projektes für den neuen Kindergarten.

Konsum-Ruine verschwindet

Für die endgültig im hinteren Bereich des Angers später neben dem zentralen Gebäude der Feuerwehr geplanten Neubau des Kindergartens mit 80 Plätzen gehen freilich noch weitere circa zwei Jahre ins Land, bis Planung und Bau realisiert sind.

Ralf Boost ist Regionalvorstand der Johanniter-Unfallhilfe. Quelle: Thomas Wachs

Die dringend in der Stadt benötigten Betreuungsplätze sollen bis dahin zunächst in dem Containerbau in der Berliner Siedlung auf einer Grünfläche zwischen Lessing- und Heinrich-Heine-Straße untergebracht werden. Dafür wird der zu einer Ruine verkommene, ehemalige Lebensmittelladen an der Goethestraße abgerissen.

700 Quadratmeter Spielplatz

„Wir hoffen, dass die Baugenehmigung für die Container dann in gut drei Monaten nach dem Antrag vorliegen wird“, sagt Ralf Boost gegenüber der MAZ. Danach werde es sechs bis acht Wochen dauern, die Container aufzustellen und das Außengelände mit zwölf Parkplätzen sowie einem mehr als 700 Quadratmeter großen Spielplatz anzulegen.

Nach derzeitiger Planung wird sich der Containerbau auf einer Länge von vier bis fünf Grundstücken der benachbarten Siedlungshäuser erstrecken. Das gesamte Kita-Areal werde eingezäunt, heißt es von der Unfallhilfe.

Hier in der Berliner Siedlung soll der Containerbau stehen als Übergangslösung für den neuen Kindergarten mit 80 Plätzen. Quelle: Thomas Wachs

Das Interesse an der neuen Kindertagesstätte sei allerdings bereits jetzt sehr hoch, berichtet der Manager der JUH. Nachfragen zur Fertigstellung gebe es bereits von vielen Eltern, die dringend einen Kitaplatz benötigen. Außerdem gebe es bereits zahlreiche Initiativ-Bewerbungen von Menschen, die künftig in der Kita arbeiten möchten.

Kita-Leitung wird schon ausgewählt

„Bislang haben wir allerdings erst die Stelle der Kita-Leitung ausgeschrieben“, sagt Ralf Boost. Dazu liegen bereits Bewerbungen vor und das Auswahlverfahren laufe aktuell. Für weitere Beschäftigte werden Ausschreibungen folgen, kündigt der Regionalvorstand der JUH an. Er geht davon aus, dass insgesamt gut 20 Mitarbeitende inklusive Küchenpersonal und Hausmeister-Service benötigt werden für die neue Kita.

Am Anger zwischen Feuerwache und Kümdestraße soll der Standort liegen für den in zwei Jahren geplanten Kita-Neubau in Treuenbrietzen. Quelle: Thomas Wachs

Offensiv aufgerufen hat die Johanniter-Unfallhilfe bereits jetzt alle interessierten Bürger von Treuenbrietzen, an der Namensgebung für das neue Haus mitzuwirken. Vorschläge können eingereicht werden per E-Mail an rv.pmf@johanniter.de. Über das Internet können Interessierte auch einen regelmäßigen Newsletter bestellen, um per E-Mail Informationen über den Fortgang des Projektes für die Container-Zwischenlösung sowie den später festen Neubau zu erhalten.

Von Thomas Wachs