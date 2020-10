Treuenbrietzener Bürger und Naturschützer wollen eine als Biotop eingestufte Wiese am Baggersee erhalten sehen. Dazu schließen sie Klagen gegen den B-Plan für ein geplantes Mehrfamilienhaus nicht aus.

Naturschützer erwägen Klagen gegen Wohnungsbau auf Biotop am See

Treuenbrietzen - Naturschützer erwägen Klagen gegen Wohnungsbau auf Biotop am See

Treuenbrietzen - Naturschützer erwägen Klagen gegen Wohnungsbau auf Biotop am See