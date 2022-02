Bardenitz

Die große Vielfalt lässt sich bei Frost im Februar nur ahnen. „Doch die Ausläufer des Naturschutzgebietes ’Zarth’ sind von Artenreichtum geprägt“, sagt Ingo Höhne. Es braucht aber die helfenden Hände der Naturfreunde aus nah und fern, damit sie erhalten bleibt, so der Ranger.

Beispielhaft nennt er das Große Mädesüß. Dessen Existenz ist die Voraussetzung, dass der Mädesüß-Perlmutterfalter mit seiner Anwesenheit im wahrsten Sinne des Wortes glänzen kann. Wegen des Sumpfhornklees gibt es im Frühsommer auch ein Stelldichein der Sumpfhornklee-Widderchen, was ebenfalls eine Schmetterlingsart ist.

Seltene Populationen in Bardenitzer Feuchtwiesen

„Im Idealfall können sich Populationen in der Nachbarschaft ansiedeln. Wenn sie allerdings hier aussterben, ist der Bestand endgültig verschwunden“, begründet Ingo Höhne das Engagement.

Wiesen- und Gehölzpflege im Feuchtbiotop nahe dem Naturschutzgebiet Zarth bei Bardenitz. Ranger Ingo Höhne von der Naturwacht Nuthe Niepltz weist die Helfer zum Arbeitseinsatz ein. Quelle: René Gaffron

Deshalb ist der 55-Jährige froh, dass die Naturwacht Nuthe-Nieplitz ein Auge darauf hat. Das angrenzende 260 Hektar große Areal des „Zarth“, das sich seit 2007 zu größten Teilen im Besitz des Vogelschutzkomitees befindet, ist ein Kleinod von überregionaler Bedeutung. Es wird vom einheimischen Fachmann Andreas Päpke gepflegt und ist dort in guten Händen.

Naturwacht Nuthe-Nieplitz betreibt Aufwand

Spezieller Aufwand muss für die Feuchtwiesen gleich nebenan betrieben werden. „Wir haben Glück, dass dies im Interesse der beiden Eigentümer ist“, erklärt Ingo Höhne. Seit dem Jahr 1999 engagiert sich die Naturwacht auf diese Weise in dem knapp zwei Hektar großen Kleinod. Denn die kleinen Lichtungen zwischen Bardenitz und Treuenbrietzen drohen mitunter zuzuwuchern.

Bis in die DDR-Zeit seien es vor allem die Kleintierhalter aus der Umgebung gewesen, die sehr kleine Flächen bewirtschaftet und so – wohl eher unbewusst – erhalten haben. Die kleinteilige Mahd und Heuernte lohnt sich für die ohnehin weniger werdenden Kaninchenzüchter nicht mehr, denn das Seggegras wird heutzutage nicht mehr so gern verfüttert.

Es geht an die Arbeit: Susanne Seffner aus Berlin greift zu Spaten und Schere. Quelle: René Gaffron

Die Ranger kümmern sich daher. Dieser Tage wurden schon Weiden und Erlen beschnitten. Nicht nur, dass sie sonst die Entfaltung der anderen Pflanzen einschränken könnten. Auch ist es gerade für die seltenen Insekten von Bedeutung, dass die Fläche nicht verschattet. „Verwendet wird Technik, die landschaftsschonend arbeitet“, erklärt Höhne.

Ranger nutzen landschaftsschonende Technik

Er und sein Kollege Karsten Voigt greifen beim Mähen nicht auf Geräte mit rotierenden Messern, von denen Insekten regelrecht angesaugt werden, sondern setzen auf ein langsameres Doppelmesser-Mähwerk. Der Grünschnitt wird auf einer Plane zusammengeharkt und – noch mangels anderer Verwendungsmöglichkeiten – kompostiert.

Einsatz im Dickicht: Markus Reuter aus Zossen , demnächst selbst bald Ranger, bringt die Baumschere in Bewegung. Quelle: René Gaffron

Diese durchaus anstrengende Arbeit auf dem vermoorten Untergrund haben zwei Hand voll Freiwillige am Wochenende erledigt, ebenso den Einbau von Weiden- und Erlen-Ästen in die Hecke. Die Zeit, bevor die Vögel dort brüten, kann dafür genutzt werden. „Insgesamt können wir sogar auf 34 Helfer bauen. Verstärkung ist natürlich noch willkommen“, sagen die beiden in Bardenitz stationierten Ranger.

Einsätze im Märkischen Zweistromland gehen weiter

Darunter nicht wenige Einheimische, die sich trotz ihrer Verpflichtungen auf dem eigenen Hof in den Dienst der Natur stellen. Aber auch Mitstreiter aus Potsdam und Berlin. Weitere Einsätze sind besonders über den Sommer im märkischen Zweistromland vorgesehen. In Bardenitz hat sich Britta Schmidt, seit Mai 2021 neue Leiterin der Naturwacht Brandenburg, tatkräftig mit eingebracht.

34 Freiwillige Helfer zählt die Naturwacht Nuthe Niepltz. Zehn waren beim Einsatz in Bardenitz dabei. Quelle: René Gaffron

Sie richtet den Blick nicht zuletzt auf die Zahl der Orchideen auf den Zählflächen der Naturwacht, die sich seit 2016 bis 2020 in der Mark immerhin auf fast 30.000 verdoppelt hat. Das Breitblättrige Knabenkraut und das Große Zweiblatt kommen im Biotop vor den Toren von Treuenbrietzen vor. Sie sind mithin Indikatoren für mehr als 60 Pflanzenarten, die laut Ingo Höhne allein auf dem kleinen Raum der jetzt gepflegten Wiese zuletzt gezählt wurden.

Von René Gaffron