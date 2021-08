Marzahna

Der Hohe Fläming wird immer bunter. Jetzt ist auch am Ortsrand von Marzahna eine nagelneue Trafostation des Stromnetzbetreibers Edis hübsch gestaltet worden. Durch die Graffiti-Kunst legaler Sprayer. Statt einer trostlosen Putzfassade für das technische Bauwerk können Passanten dort nun eine grüne Wiese mit Mohn und Kornblumen bewundern.

Dahinter steckt eine Erfolgsgeschichte. Denn diese künstlerische Gestaltung am Rande eines Feldes neben der Tankstelle ist eine der jüngsten Arbeiten der Firma „Art-Efx“ aus Potsdam.

Potsdamer Graffiti-Künstler waren Vorreiter

Deren Akteure waren im Jahr 2003 die ersten in Deutschland, die professionelle Sprayer-Arbeiten für Kunden erledigten. Heute sind in dem Unternehmen 21 Personen und vier Auszubildende beschäftigt, erklärt Ronny Bellovics, einer der drei Geschäftsführer, bei der Vorstellung der jüngsten Arbeit am Dienstag in Marzahna.

Sein Unternehmen habe in den 17 Jahren inzwischen gut 11.000 Auftragsarbeiten für Trafostationen erledigt. Alles begann damals mit einem Auftrag des regionalen Stromversorgers Edis für die deutschlandweit erste mit künstlerischen Motiven gestaltete Trafostation überhaupt in Teltow.

Längst sind die Künstler auch in ganz Deutschland aktiv sowie in Europa und bis hin nach Australien, erklärt Bellovics. Autos, Gebäude-Fassaden jeder Größe sowie Gewerbe- und Produktionsräume werden gestaltet individuell nach Kundenwunsch. Mit dem mittelmärkischen Abfallbetrieb APM haben die Künstler bereits einen Preis errungen.

Edis-Aufträge wichtigstes Standbein

Wichtigstes Standbein der Firma aus Potsdam-Babelsberg blieben jedoch nach wie vor die Aufträge der Firma Edis. Diese lässt sich die Verschönerung ihrer Trafostationen durchaus etwas kosten. „Je nach Größe fallen dafür zwischen 700 und 1000 Euro an“, erklärt Sandy Schramm, der Kommunalbeauftragte für die Region Potsdam-Mittelmark bei Edis.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Pro Jahr lassen wir in unserem Zuständigkeitsbereich von der Ostseeküste bis nach Brandenburg so an die 50 bis 60 Stationen künstlerisch gestalten“, so Schramm. Die Nachfrage der Kommunen sei groß. Inzwischen beschäftige Edis vier Firmen mit derartigen Aufträgen. Die Motive richten sich dabei jeweils nach der Örtlichkeit. Vorschläge der Künstler und auch von Verantwortlichen vor Ort können in die Gestaltung einfließen.

Nie ernsthaft Kritik erfahren für Kunstwerke

„In all den 17 Jahren haben wir noch nie ernsthaft Kritik erfahren zu den Motiven“, erklärt Ronny Bellovics. Besonders jetzt in der Coronazeit würden die Künstler eine noch stärkere Resonanz auf ihre Arbeiten erleben. „Oft kommen wir mit Leuten ins Gespräch, manchmal bringen sie uns auch Kaffee und Kuchen vorbei“, erzählt der Geschäftsführer von Artefx am Dienstag in Marzahna.

Ganz andere Arbeit als auf einer Wand

Pro Trafostation seien ein Tag für den Entwurf sowie ein Tag für die eigentliche Umsetzung der Spray-Arbeiten vor Ort nötig. Herausforderung sei es, dass die Motive rundherum um das viereckige Technikgebäude schlüssig sein müssen. „Obwohl wir jeweils nur zwei Seiten sehen, darf es keine Brüche geben“, sagt der Künstler. „Das ist eine ganz andere Arbeit als auf einer flächigen Wand.“

In Marzahna ist diese neue Edis-Trafostation an der Feldheimer Straße künstlerisch gestaltet worden. Quelle: Thomas Wachs

Gut 15 bis 20 Jahre halten die mit einer Lackfarbe aufgesprühten Motive der Witterung stand. Größter Effekt sei jedoch der Schutz vor Schmierereien, die oft hohe Reinigungskosten verursachen. „Wir haben es nur äußerst selten erlebt, dass derart gestaltete Trafostationen durch Schmierer verunstaltet wurden“, sagt Sandy Schramm.

Bemalung erhöht Akzeptanz

Allgemein erhöhe die Gestaltung der Trafostationen zudem die Akzeptanz für die technischen Anlagen im Stadtbild. Das bestätigt auch Treuenbrietzens Bürgermeister Michael Knape (parteilos). „Wir haben schon viele Trafostation, andere technische Gebäude und Schaltschränke in der Stadt und den Ortsteilen, die künstlerisch gestaltet wurden mit diversen Motiven.“

Das beuge unschönen Schmierereien vor, wie sie aktuell unter anderem an der großen Stadthalle in der Burgwallstraße gerade wieder große Probleme bereiten. Daher schwebt dem Rathauschef ein Kooperationsprojekt zwischen den Künstlern von Art-Efx und der Kunst-Arbeitsgemeinschaft der Gesamtschule vor.

So könnte die Stadthalle womöglich mit künstlerischen Motiven gestaltet werden. „Auch das haben wir schon gemacht“, sagt Ronny Bellovics. „Wir sind offen für solche Schülerprojekte“.

Intelligente Technik im Stromnetz

Die in Marzahna im Juli frisch gestaltete Transformatorstation wurde im November des vorigen Jahres neu gebaut. Sie ersetzte eine ältere aus dem Jahre 1991. „Bei dieser neuen handelt es sich um eine intelligente Ortsnetzstation“, erklärt Sandy Schramm. Mit dieser neuen Technik ist es der Edis-Netz GmbH möglich, im Havariefall Störungen schneller einzugrenzen.

Im Betrieb indes liefert die Anlage automatisch relevante Daten wie zur Spannung und dem Stromfluss per Fernübertragung an die Edis-Netzleitstelle in Potsdam, erklärt sagt Sandy Schramm.

Von Thomas Wachs