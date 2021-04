Treuenbrietzen/Lehnin

Zwei weitere Corona-Impfstationen des Landkreises Potsdam-Mittelmark sind jetzt am Start. Am Krankenhaus in Treuenbrietzen und auf dem Gelände der Lehniner Kliniken nehmen Teams der Häuser am Mittwoch beziehungsweise Donnerstag erstmal die Impfungen auf. So wie bereits am Krankenhaus in Bad Belzig.

„Danach werden die Impftermine wöchentlich angeboten“, sagt Ralf Schwarzer, der Impfkoordinator der Kreisverwaltung, am Freitag gegenüber der MAZ. Termine können ausschließlich über die Internetseite der Kreisverwaltung reserviert werden.

Zwei Termine in Lehnin

In Treuenbrietzen werden parallel ab Mittwoch zudem Corona-Schelltests angeboten. Zu beachten sind die unterschiedlichen Orte auf dem Klinikgelände. In Lehnin werden die Impftermine nach dem Start am Donnerstag, 15. April, künftig dienstags und donnerstags angeboten.

Ralf Schwarzer aus der Kreisverwaltung ist als Impfkoordinator für Potsdam-Mittelmark tätig. Quelle: Thomas Wachs

Wie überall in Impfzentren und Artzpraxen gilt auch für die beiden neuen Stationen die derzeit landesweit übliche Priorisierung. „Es werden nur Personen geimpft, die ihre Berechtigung durch ihr Alter ab 70 Jahre mit einem Ausweis nachweisen können, eine Arbeitgeberbescheinigung für bestimmte Berufsgruppen haben oder ein ärztliches Zeugnis für bestimmte Erkrankungen vorweisen können“, erklärt Ralf Schwarzer. „Impftermine müssen vorher online vereinbart sein.“

Keine Wahl beim Impfstoff

Grundsätzlich bestehe keine Wahlmöglichkeit des Impfstoffes. „Wir impfen das, was uns zur Verfügung gestellt wird“, sagt der Koordinator des Kreises. Zum Start in der nächsten Woche gebe es zunächst Impfstoff von Biontech/Pfizer.

An den neuen Impfstationen in Treuenbrietzen und Lehnin beginnt die Schutzimpfung. Quelle: Thomas Wachs

Die ebenfalls am 14. April startende mobile Corona-Teststation auf dem Gelände des Johanniter-Krankenhauses Treuenbrietzen wird von der Johanniter-Unfall-Hilfe betrieben. Die Organisation und die Vergabe der Termine dafür liegen in der Regie der Stadt Treuenbrietzen. Auf der Internetseite wird eine Online-Terminvereinbarung angeboten.

Stadtverwaltung vergibt Test-Termine

Auch telefonische können Test-Termin vereinbart werden unter 033748/74750 zu den Sprechzeiten der Stadtverwaltung. „Das Krankenhaus vergibt keine Testtermine, weder direkt, noch telefonisch“, heißt es von den Johanniter-Kliniken.

Geöffnet ist die mobile Teststation in Treuenbrietzen erstmals am 14. April von 8 bis 16 Uhr und bis auf weiteres immer mittwochs zu dieser Zeit, teilt die Klinik mit. Für das Testmobil werde ein Parkplatz des Krankenhauses im Bereich der Hauptzufahrt bereitgestellt und ausgeschildert.

Tests nur ohne Symptome

Bürger sollten für die Test einen gültigen Personalausweis sowie 15 Minuten Wartezeit für das Testergebnis mitbringen. Um zudem den formalen Ablauf zu beschleunigen, sollte das Formular „Selbsteinschätzung und Datenschutzinformation“, das auf der Internetseite der Stadt verfügbar ist, schon daheim ausgefüllt und mitgebracht werden.

„Ein Test kann nur ohne Symptome durchgeführt werden. Wer eine Infektion vermutet, kontaktiert bitte den Hausarzt“, heißt es vom Johanniter-Krankenhaus.

Kreis betreibt Impfstation

Die neue öffentliche Impfstation am Krankenhaus Treuenbrietzen läuft indes in Regie des Landkreises Potsdam-Mittelmark. Er prüft auch die Berechtigung und vergibt die Termine online. Die ersten Impftermine in Treuenbrietzen werden für den 14. April von 8 bis 16.30 Uhr vergeben und weiterhin immer mittwochs.

Das Krankenhaus stellt dafür Praxisräume im Gelände sowie medizinische Kräfte bereit. Die Stadt Treuenbrietzen und der Landkreis steuern Verwaltungs- und Ordnungskräfte bei. Eine Terminvereinbarung über das Johanniter-Krankenhaus ist nicht möglich.

Lehnin startet Donnerstag

An den Lehniner Kliniken starten die Corona-Impfungen am 15. April in der Zeit von 9 bis 15 Uhr. „Ab der Woche darauf werden wir dienstags und donnerstags ab 8 Uhr für circa acht Stunden Termine anbieten, um möglichst die gesamte Kapazität auszuschöpfen“, erklärt Ralf Schwarzer am Freitag gegenüber der MAZ. Auch dafür gibt es einen gesonderten Link zur Anmeldung auf der Internetseite des Landkreises.

Weitere Fragen rund ums Impfen beantwortet die Hotline des Kreises telefonisch auch unter 033841/91 111.

