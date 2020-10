Neue Corona-Lage im Schwerpunkt-Dorf Marzahna bleibt unklar     

Marzahna

Nach dem massiven Anstieg von Corona-Fällen Ende der Vorwoche im Treuenbrietzener Ortsteil Marzahna ist am Montag noch nicht klar, wie sich die Situation dort womöglich weiter entwickelt hat über das Wochenende.

Offiziell keine Veränderung gemeldet

Treuenbrietzens Bürgermeister Michael Knape (parteilos) geht nach privaten Informationen aus dem Ort davon aus, dass es inzwischen 14 als infiziert bestätigte Personen geben könnte allein in dem Dorf. Das wären fünf mehr als am Freitag. „Neue offizielle Zahlen liegen uns allerdings nicht vor“, sagt der Rathauschef am frühen Montagnachmittag gegenüber der MAZ. Offiziell beträgt die Zahl der aktuell Infizierten in der gesamten Stadt da noch unverändert insgesamt zwölf Personen. 55 Quarantänefälle sind gemeldet.

Kai-Uwe Schwinzert, der Sprecher der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark, vermeldet am Montag keine Erhöhung der Infektionszahlen bezogen auf Treuenbrietzen. Im Landkreis gab es allerdings 14 neue Meldungen. Unter anderem vier jeweils in Teltow und Kleinmachnow sowie drei in Werder/ Havel. Für Treuenbrietzen insgesamt seien zwölf aktuelle Fälle nun bestätigt. Im Landkreis bleibt die Zahl der aktuell Infizierten bei 56. „Denn es gibt ja auch neu Genesene“, so Schwinzert.

Womöglich noch Tests offen

„Die Stagnation in Treuenbrietzen kann damit zusammenhängen, dass es in dem Raum keine neuen Erkrankungen gibt oder auch daran liegen, dass Testergebnisse noch nicht alle ausgewertet vorliegen“, sagt Schwinzert am Montagnachmittag gegenüber der MAZ.

Treuenbrietzens Bürgermeister Michael Knape kritisiert den Informationsfluss zur Corona-Lage. Quelle: Thomas Wachs

Bürgermeister Knape wiederholt in dem Zusammenhang seine Kritik an der Informationspolitik des Gesundheitsamtes gegenüber den Kommunen. „Wir wüssten zum Beispiel schon gerne, ob es irgendwo Probleme gibt, wenn bei so vielen Personen, die unter Quarantäne stehen, womöglich welch dabei sind, die auf sich allein gestellt sind und eventuell Hilfe zur Versorgung benötigen würden.“

Rathaus verfasst Elternbrief

Für den Kindergarten in Marzahna hat das Rathaus aus aktuellem Anlass einen Elternbrief verfasst, „um noch einmal für die Lage zu sensibilisieren“, so Knape. Eltern sollten daher prüfen ob es aus ihrem individuellen Umfeld heraus zumutbar ist, ein Kind in die Kita zu bringen oder es lieber im Zweifel mal zu Hause bleiben kann“. Immerhin sei die Verbreitung in Marzahna ja wohl auch über Kontakte bei einer Versammlung des Sportvereins erfolgt, wo viele Dorfbewohner anwesend waren.

Die offizielle Informationskette hält der Rathauschef für zu lang. Als Ausgangspunkt der Infektionskette in Marzahna gelte inzwischen eine private Geburtstagsfeier, die am 4. Oktober unter Senioren stattgefunden habe. „Am 6. Oktober fand dann die Sitzung des Sportvereins statt und erst am 15. Oktober sind wir dann als Kommune genauer ins Bild gesetzt worden, dass es eine Häufung von Fällen gibt“, kritisiert Knape. „Fast zehn Tage sind eine zu lange Zeit, sagt der Treuenbrietzener Verwaltungschef.

Gerüchte im Internet

Gleichzeitig tritt er Gerüchten entgegen, wonach aus der Situation in Marzahna und Umgebung heraus, Kindergärten geschlossen und Schulen nach den Ferien gesperrt werden sollen. „Dies ist im Moment nicht in der Überlegung“, sagt Knape. Er rät dazu, „auf offizielle Pressemitteilungen sowie die Bekanntmachungen der Kommune auf der Internetseite der Stadt zu vertrauen und nicht auf Gerüchte, die im Internet die Runde machen“.

Sensibilisieren wolle der Rathauschef in Telefongesprächen jetzt jedoch noch einmal die Chefs der Sportvereine in der Stadt. „Sie sollten überlegen, ob es möglich wäre, auf bestimmte engerer Kontaktsportarten im Moment mal wieder zu verzichten angesichts der noch unklaren Entwicklung der Corona-Zahlen im Stadtgebiet“.

Testlabore an Kapazitätsgrenze

Genauere Erkenntnisse erwarte das Rathaus „frühestens am Dienstag, wenn sicher wieder mehr Testergebnisse vorliegen, als nach dem Wochenende“. Diese seien „ja aktuell nicht unbedingt innerhalb von 24 Stunden zu erhalten, weil Labore offenbar an Kapazitätsgrenzen fahren“, sagt Michael Knape am Montag gegenüber der MAZ.

Von Thomas Wachs