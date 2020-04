Neue Kunst-Sitzgruppe begeistert im Stadtpark

Treuenbrietzen

Kaum sind die drei besonderen Bänke am Mittwochvormittag vom Lastwagen herab an ihren Bestimmungsort geschwebt, sind sich die ersten Spaziergänger im Stadtpark Treuenbrietzen einig. „Das ist wirklich toll geworden“, sagt Horst Zahn. Der Treuenbrietzener hat als erster zwischen zwei bekannten Söhnen der Stadt Platz genommen.

Zur Galerie Eine aus massivem Eichenholz geschnitzte Sitzgruppe lädt im Stadtpark Treuenbrietzen jetzt zum Rasten mit bekannten Söhnen der Stadt ein.

Das von dem Kettensägenschnitzer Roland Karl gefertigte neue Sitzgruppe gefällt dem 80-jährigen Passanten. Als Spaß für sein Erinnerungsfoto in Corona-Zeiten hat er den Figuren neben sich kurz je einen Mundschutz aufgesetzt.

Anzeige

Schöpfer des Parks trifft Komponisten

Zufrieden mit der Wirkung seiner Arbeit am Nieplitzufer ist auch der Holzkünstler Roland Karl aus Dobra im Landkreis Elbe-Elster. Er verewigte mitten in der Sitzgruppe aus drei Bänken im Auftrag der Stadt den Komponisten Friedrich Heinrich Himmel (1765 – 1814) sowie den einstige Apotheker Carl-August Pauckert (1814 – 1865), der gegen 1860 den Park als Grüngürtel um die gesamte Altstadt herum angelegt hatte.

Weitere MAZ+ Artikel

Erinnerung an bekannte Söhne der Stadt. Quelle: Thomas Wachs

„Ich habe die Stunden nicht genau gezählt, aber in Summe gesehen stecken da nun wohl gut drei Wochen Arbeit drin“, sagt der Sägen-Schnitzer. Verarbeitet hat er Eichenstämme direkt aus dem Stadtpark selbst. Sie waren angefallen, nachdem Sturm und Starkregen im Sommer 2013 wenige Meter vom jetzigen Standort der Sitzgruppe entfernt einige große alte Eichen im Stadtpark an der Badeanstalt im aufgeweichten Boden umstürzten.

Gesichert mit GPS-Sendern

„Damit sind jetzt alle Stämme des Unglücks von damals verarbeitet“, sagt Bauamtsleiter Christoph Höhne am Mittwochmorgen bei der kurzen Übergabe der Sitzgruppe. Viele Stämme waren zu Eichenbohlen verarbeitet worden. Sie wurden auch verwendet, um im Stadtpark Holzbrücken über die Nieplitz zu sanieren. „Zur Sicherheit gegen Diebstahl haben wir die Bänke versteckt mit GPS-Sendern versehen, so wie es auch in der Holzwirtschaft üblich ist“, sagt der Ressortleiter aus dem Rathaus Treuenbrietzen.

Horst Zahn (80) saß als erster für ein spaßiges Erinnerungsfoto zwischen Himmel und Pauckert. Quelle: Thomas Wachs

Diebe dürften es freilich schwer haben. „Das große Stück mit den verschraubten Figuren wiegt so an die 550 Kilogramm. Der Kran an meinem Lastwagen konnte es gerade noch so heben“, erzählt Holzkünstler Roland Karl am Mittwochmorgen gegenüber der MAZ. Vandalismus sei bei seinen vielfältigen Arbeiten selten ein Problem. „Die meisten achten die Arbeiten“.

Ergebnis mit Spannung erwartet

Erika Schulze stoppt kurz ihre Fahrradtour im Park. „Es ist ja wirklich schick geworden“, sagt die langjährige Hortnerin. Sie hatte den Werdegang verfolgt und das Ergebnis schon mit Spannung erwartet. „Hoffentlich wird nicht gleich alles wieder beschmiert“, sagt die Treuenbrietzenerin.

Kettensägenschitzer Roland Karl hat für die Sitzgruppe Eichenstämme aus dem Stadtpark Treuenbrietzen direkt verarbeitet. Quelle: Thomas Wachs

Viele von der Neuerung überraschtePassanten zücken am Mittwochvormittag ihre Handys und schießen Fotos von der neuen Sitzgruppe im Stadtpark zwischen Badeanstalt und Nieplitz. Postiert ist sie nun zwischen den offiziellen Gedenksteinen für Friedrich Heinrich Himmel sowie Carl-August Pauckert. „Ich habe die Bilder gleich an alle meine Leute in meinem Netzwerk in die Welt geschickt“, erzählt Regina Semmler, die in der Nachbarschaft des Parkes wohnt. „Hoffentlich kommt der Bauhof dann auch jedes Jahr mal vorbei mit frischer Holzschutzfarbe, damit alles lange so schick bleibt“, sagt die Rentnerin.

Lesen Sie mehr auch hier:

Von Thomas Wachs