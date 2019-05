Treuenbrietzen

Vier neue und drei in ihrer Funktion bestätigte Ortsvorsteher gibt es in den Ortsteilen der Stadt Treuenbrietzen. Deutliche Unterschiede gab es dort beim Interesse der Bürger für die Wahl ihrer Ortsbeiräte.

Diese sind am Super-Wahlsonntag in sieben der elf Ortsteile neu gewählt worden. Insgesamt 28 Kandidaten rangen um einen der 21 möglichen Sitze in dem kleinsten Gremium zur kommunalen Mitbestimmung. Es kann maximal mit drei und muss mindestens mit zwei Personen besetzt werden.

Meist großes Interesse

Die beste Wahlbeteiligungen für den Beirat gab es mit 82,35 Prozent in Feldheim. Von 170 Wahlberechtigten gingen 140 zur Wahl. Von ihnen ist Petra Richter klar in der Funktion der Ortsvorsteherin für Feldheim und Schwabeck bestätigt worden. Insgesamt gab es sechs Kandidaten für die drei Sitze. Belegen können diese nun außerdem Steffen Wildgrube und Sebastian Herbst.

Ortsvorsteherin von Feldheim bleibt Petra Richter. Quelle: Andreas Koska

Die geringste Wahlbeteiligung für die Wahl zum Ortsbeirat gab es mit 48,78 Prozent in Niebel. Dort gaben von 160 Berechtigten 78 ihre Stimmen ab. Vier Kandidaten standen dort zur Wahl. Bestätigt wurde Andreas Fröhlich als Ortschef. Ihm werden Hubertus Baumgartner sowie Marcel Sperk zur Seite stehen.

Als Ortsvorsteher bestätigt ist Andreas Fröhlich in Niebel. Quelle: Andreas Koska

Klar im Amt als Ortsvorsteher für Marzahna und Schmögelsdorf bestätigt wurde Harry Strauch. Die Wahlbeteiligung lag bei 62,29 Prozent. Von 350 Berechtigten gingen 218 zu den Urnen. Zur Wahl standen vier Kandidaten auf der Liste der Wählergemeinschaft sowie eine Kandidatin auf der Liste der CDU. Das zweitbeste Ergebnis erreichte Vanessa Marks, gefolgt von Jürgen Heinicke.

Harry Strauch bleibt Ortsvorsteher in Marzahna. Quelle: Thomas Wachs

Sehr hoch war die Wahlbeteiligung mit exakt 80 Prozent auch im kleinen Ortsteil Lühsdorf. Vier Personen standen auf der Liste der Wählergruppe Lühsdorf. Dort ist nun Helmut Herbert neuer Ortsvorsteher. Er löst Ronny Eigenfeldt ab, der nicht mehr kandierte. Zudem errangen Jens Strauß und Sandra Schmidt ein Mandat für den Beirat. Von 55 Wahlberechtigten im kleinsten Ortsteil der Stadt gaben 44 ihre Stimmen ab.

Helmut Herbert ist neuer Ortsvorsteher in Lühsdorf. Quelle: Josefine Kühnel

In Lobbese ist Bernd Friese der neue Ortsvorsteher. Er errang mit Abstand das beste Ergebnis. Friese, der bereits im Beirat für die Dörfer Lobbese, Zeuden und Pflügkuff aktiv war, wird nun auf seinen Vorgänger Walter Würfel folgen, der überraschend verstorben war. Zum Beirat der „Bergdörfer“ gehören nun auch Stefan Schwabel sowie Carola Gerlach.

Bernd Friese ist neuer Ortsvorsteher von Lobbese. Quelle: Andreas Koska

In Bardenitz besetzen den Ortsbeirat wieder drei Personen. Vom Ergebnis her hat Marco Novello klar den Anspruch auf den Posten des Ortsvorstehers. Er erhielt 51,76 Prozent der Stimmen.

Ablösen wird er Edith Rettschlag. Die langjährige Bürgermeisterin und spätere Ortsvorsteherin hatte jetzt nicht mehr für den Posten kandidiert, „um einen Generationswechsel zu unterstützen“, wie sie vor der Wahl gegenüber der MAZ sagte. Dieser Wunsch ist nun in Erfüllung gegangen.

Neuer Ortsvorsteher in Bardenitz ist Marco Novello. Quelle: Thomas Wachs

Für den Ortsteil Verantwortung übernehmen im Beirat auch Torsten Halling aus dem Gemeindeteil Pechüle sowie Lothar Schäfer aus Klausdorf. Die Wahlbeteiligung lag im Bardenitzer Wahllokal bei 71,82 Prozent. Von 543 Berechtigten gingen dort 390 zur Wahl.

Mandat für weitere Runde

Das Mandat für eine weitere Runde als Ortsvorsteher von Rietz bekam Berthold Birka. Er wird weiterhin Holger Meyer und Falko Repolusk an seiner Seite haben. Auch in ihrem Dorf war die Wahlbeteiligung mit 78,08 Prozent hoch. 171 der 219 berechtigten Bürger ab einem Alter von 16 Jahren nahmen ihr demokratisches Recht wahr.

Ortsvorsteher in Rietz bleibt Berthold Birka (re.) und Holger Meyer im Beirat. Quelle: Thomas Wachs

Keine Wahl zum Ortsbeirat gab es unterdessen am Sonntag zunächst in vier weiteren der insgesamt elf Ortsteile der Stadt Treuenbrietzen. In Brachwitz, Dietersdorf und Niebelhorst waren gar keine Bewerber sowie in Frohnsdorf nur ein Kandidat gelistet.

Zweite Chance für Beiräte

Eine zweite Chance für die Ortsbeiräte kann es nun noch am 1. September geben – zusammen mit der Landtagswahl in Brandenburg. So sich bis zum Stichtag im Juni noch Kandidaten melden, kann sie stattfinden . Wünschen würde sich dies unter anderem Hans-Peter Berndt. Er ging am Sonntag zur Wahl in Frohnsdorf, wo es zuletzt noch einen Beirat gegeben hatte.

Optimistisch zur Nachwahl

„Nach ersten Reaktionen bin ich optimistisch, dass es zumindest in Frohnsdorf und in Brachwitz dann doch noch eine Beiratswahl geben wird“, sagte der Treuenbrietzener Wahlleiter, Ralf Gronemeier, kürzlich gegenüber der MAZ.

Alle Ergebnisse auch der Kommunalwahl vom Sonntag hat die Stadt Treuenbrietzen im Detail veröffentlicht auf ihrer Internetseite unter www.treuenbrietzen.de/Veranstaltungen/Abstimmungen/Wahlen.

Von Thomas Wachs