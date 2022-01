Neue Therapie in Treuenbrietzen:  Wasserbett im Krankenhaus begeistert Patienten

Treuenbrietzen

Das Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen setzt in seiner Rheuma-Fachklinik jetzt auch auf eine neue Therapie, die auf den ersten Blick wie ein Wellnessprogramm anmutet. Angeschafft worden ist dafür jetzt ein besonderes Wasserbett.

Patienten in Treuenbrietzen rundum begeistert

Die ersten Patienten, die mit dem so genannten Hydrojet behandelt wurden, seien „rundum begeistert gewesen“, erklärt Gabriele Zeidler, Chefärztin der Fachklinik für Internistische Rheumatologie, Osteologie und spezielle Schmerztherapie. Vor allem deren Patientinnen und Patienten können in den Genuss dieser neuen Anwendung kommen.

Was anmutet wie Wellness zur Entspannung, ist jedoch ein klar medizinisches Konzept. „Der Hydrojet erweitert unser therapeutisches Spektrum insbesondere bei Patienten mit generalisierten chronischen Schmerzerkrankungen, chronischem Rückenschmerz und Arthrose“, erklärt die Doktorin.

Druck und Wärme lösen Verspannungen

Mit dem neuen Gerät werde durch Wasserdüsen ein einstellbarer Druck ausgeübt, der einer schonenden herkömmlichen Massage entspreche. „Durch die Wärme von 34 Grad Celsius und die Massagen kommt es zur Lösung von Verspannungen und sukzessive so auch zur Schmerzlinderung“, erklärt Zeidler gegenüber der MAZ.

Zertifizierte Fachklinik Die Klinik für Internistische Rheumatologie, Osteologie und spezielle Schmerztherapie am Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen ist eine der größten rheumatologischen Akutkliniken Deutschlands. Zur Verfügung stehen in der zertifizierten Klinik gegenwärtig 75 Betten und 21 tagesklinische Behandlungsplätze. Hinzu kommen 26 Betten für orthopädische und rheumachirurgische Behandlungen.

Die Hydrojet-Massage vereine die Wirkungen von klassischer Massage, Wärmetherapie und Unterwassermassage und sei „eine der sanftesten Behandlungsmethoden“. Unter der flexiblen Liegefläche kreisen in 330 Litern warmen Wassers Düsen, deren Wasserstrahlen mit angenehmer Wärme tiefere Gewebeschichten massieren und so die Durchblutung anregen und die Muskulatur lockern.

Die Rheuma-Fachklinik des Johanniter-Krankenhauses Treuenbrietzen setzt eine neue Therapie mit Wasserbett ein. Das Einsatzspektrum ist breit wählbar. Quelle: Johanniter/Ina Tessnow

Es gibt viele Einstellungsmöglichkeiten und Massageprogramme vom Nacken bis zu den Füßen. Regelbar sind Wassertemperatur, die Kraft der Wasserstrahlen sowie die zu behandelnden Körperzonen.

Ergänzung für ganzheitlichen Therapieansatz

Die Rheuma-Chefärztin sieht den Hydrojet vor allem auch als Ergänzung für den ganzheitlichen Therapieansatz des Fachkrankenhauses in Kooperation mit Kolleginnen und Kollegen anderer Disziplinen am Hause. Denn für viele Rheuma- und Schmerzpatienten werden die oft lange anhaltenden Leiden auch zu einer psychischen Belastung. Entsprechend werden daher in Treuenbrietzen auch Psychologen in die Behandlung eingebunden.

Für die nun von Medizinern zu verordnende Physiotherapie liege schon „ein ganz anderer Leidensdruck zugrunde für unsere Patienten als beim Wellness“, so Zeidler. Daher sei der Hydrojet des Krankenhauses auch nicht vergleichbar mit ähnlichen Geräten, die auch im Wellnessbereich eingesetzt werden. „Hier gibt es wesentlich mehr Funktionen und wir sprechen hier schon auch vom dreifachen Preis des Gerätes“, erklärt die Chefärztin.

Doktorin Gabriele Zeidler ist Chefärztin der Rheuma-Fachklinik des Johanniter-Krankenhauses Treuenbrietzen. Quelle: Johanniter/Ina Tessnow

Konkrete Summen nennt sie nicht zu der Neuanschaffung für ihr Haus, das eine der größten Akutkliniken zur Behandlung von Rheuma in Deutschland ist. Dort schätzen Patienten den ganzheitlichen Ansatz der Therapie. „Dafür kommen sie auch über weitere Wege zu uns aus Berlin, Sachsen-Anhalt, Dresden oder Hamburg“, erklärt die Chefärztin.

Kältekammer schon lange im Einsatz

Eine andere Spezialität des Fachkrankenhause ist seit vielen Jahren bereits eine Kältekammer. In dieser werden Rheumapatienten kurzzeitig mit extremen Frosttemperaturen von bis zu Minus 110 Grad Celsius behandelt.

Für Schmerzpatienten wesentlich sei auch die Schulung für Ablenkungstechniken mit allen Sinnen. Daher biete auch der Hydrojet nun die Möglichkeiten zusätzlich zu Wärme und Massage auch Entspannungsmusik, Düfte und Farben in die Therapie einzubauen.

Bei der neuen Therapie mit Wasserbett werden viele Sinne angesprochen. Quelle: Johanniter/Ina Tessnow

Zum besseren Behandlungserfolg beitragen soll daher auch der besonders gestaltete Raum, in dem der Hydrojet nun zum Einsatz kommt. Gedämpftes Licht, warme Farben in Sonnengelb und Türkis sowie der Parkettboden in Sandfarbe und der Blick auf eine große Wand mit einer Strandtapete lassen fast vergessen, dass es sich um eine medizinische Behandlung handelt.

Modell für weitere Bereiche der Physiotherapie

„Dieser Raum könnte Modell sein für die weitere Ausstattung anderer Bereiche der Physiotherapie hier am Fachkrankenhaus“, erzählt Gabriele Zeidler. „Wir werden hier jedoch kein Wellnesstempel werden, es bleibt schon ein Krankenhaus“, sagt die Chefärztin gegenüber der MAZ.

Aktuell sei der Hydrojet bereits voll ausgelastet zur medizinischen Behandlung der stationären Patienten. Die Rückmeldungen seien „aus der bisherigen, dreiwöchigen Erprobungsphase überwältigend und ausschließlich positiv“. Bisher habe es keinerlei negative Reaktionen gegeben.

Externe Nutzung wird erwogen

Entsprechend gab es auch schon Nachfragen, „ob die Behandlung auch ohne Verschreibung privat gebucht werden kann hier bei uns“, erzählt Zeidler. Noch ist das aber nicht möglich. Doch denke die Klinik darüber nach, das Angebot womöglich auszuweiten auf externe Nutzer durch die Anschaffung eines weiteren Hydrojet-Wasserbettes.

Von Thomas Wachs