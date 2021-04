Neuer Chefarzt leitet Psychiatrie am Krankenhaus Treuenbrietzen      

Treuenbrietzen

Fast ein Jahr ging ins Land, bis am Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen jetzt in der Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie die Stelle des Chefarztes neu besetzt werden konnte.

Eike Ahlers hat dort nun die Nachfolge von Christopher Rommel angetreten. Der Berliner hatte seit 1996 fast 25 Jahre lang den Ausbau der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik federführend mit geprägt. Im Juni vorigen Jahres ging Rommel mit 66 Jahren in den Ruhestand.

Viel Erfahrung in Berlin gesammelt

Sein Nachfolger Eike Ahlers war bisher an der Charité-Universitätsmedizin Berlin, am Campus Benjamin Franklin (CBF) in Berlin-Steglitz sowie im Vivantes-Klinikum Spandau beschäftigt. Zuletzt war der Doktor als ärztlicher Leiter der psychiatrischen Akutversorgung mit Konsil- und Liaisondiensten sowie als Leiter der Ambulanz für ADHS-Erkrankunnen im Erwachsenenalter am CBF interdisziplinär tätig.

Hamburger studierte in Berlin

Der gebürtige Hamburger hat von 2001 bis 2008 Humanmedizin an der Charité studiert. „Schon immer mit dem Wunsch, Psychiater zu werden“, berichtet der 41-Jährige. Dazu gehörten Studienaufenthalte in Israel, Österreich und der Türkei.

Spezialgebiet von Eike Ahlers, der auch zum Deeskalationstrainer weitergebildet wurde, ist unter anderem das Störungsbild Schizophrenie. In der Arbeitsgruppe „ADHS im Erwachsenenalter“ initiierte er Forschunprojekte in den Bereichen Schlafstörungen, moderne Psychotherapie und neue Therapieverfahren sowie zu Geschlechterunterschieden und digitalen Trends.

Spezialist für Schlafstörungen

Die Promotion erfolgte im Jahr 2014 zu Schlafstörungen bei ADHS im Erwachsenenalter am Kompetenzzentrum Schlafmedizin am CBF der Berliner Charité. Die Facharztausbildung mit Schwerpunkt Verhaltenspsychotherapie schloss Eike Ahlers 2018 ab.

„In Treuenbrietzen erwartet Doktor Ahlers in Pandemiezeiten eine bewegte Situation“, heißt es in einer Mitteilung des Johanniter-Krankenhauses. Denn die Fachklinik für Psychiatrie steht zudem kurz vor ihrem Einzug in einen Neubautrakt.

Dieser soll neue Möglichkeiten bieten zur Weiterentwicklung von therapeutischen Angeboten. Bewährtes soll erhalten und um moderne Bausteine erweitert werden. „Kontinuität und Modernisierung unter Bewahrung der Stärken der Klinik ist mein Ziel“, kündigt der neue Chefarzt an.

Arbeit auch in Nachbarorten

Zu seinem Aufgabengebiet zählen auch Tageskliniken und ambulante Angeboten in Jüterbog und Bad Belzig. Ergänzt werde diese durch eine Vernetzung in der Region mit unter anderem dem Gesundheitszentrum für Sozialpsychiatrie und dem MVZ der Johanniter.

Eike Ahlers will in der Klinik zur Behandlung von Patienten den Fokus stärker auf Bewegung, Yoga und Entspannungsverfahren legen. Dazu biete sich auch das grüne Umfeld des Treuenbrietzener Krankenhauses an mit seinen Parks und Wäldern.

Nähe zur Natur stärkt die Sinne

„Hier ist eine weitere Stärke das Außen“, sagt der Doktor. „Die Kombination der Umgebung mit dem Neubau regt die Sinne an, kann animieren“, so Ahlers. „Die Einbettung in die schöne ruhige landschaftliche Umgebung sowohl im Klinikgelände als auch rundherum, trägt zur Entspannung und Genesung bei“, glaubt der aus Berlin in die Kleinstadt gewechselte Psychiater.

Eike Ahlers wolle zudem die Unterstützung psychisch Erkrankter und deren Angehöriger stärken. In der Klinik sollen Angebote für den Bereich Gerontopsychiatrie, die sich beschäftigt mit älteren Menschen und ihren psychischen Erkrankungen, sowie bei Burnout oder Konflikten in der Partnerschaft und in der Erziehung sowie bei Einsamkeit weiter ausgebaut werden.

Neue Angebote für junge Patienten

Zudem möchte der neue Chefarzt das Augenmerk stärker auch auf junge Patientinnen und Patienten legen. Dazu sollen die Angebote der Klinik besonders mit Kinder- und Jugend-Psychiaterinnen und -Psychiatern vernetzt werden und ein Angebot für junge Menschen um die 18 Jahre etabliert werden.

Transparenz in der Behandlung, Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen und eine Wirken der Klinik auch in der Region seien weiterhin wichtig Aspekte der Psychiatrie am Krankenhaus. Sobald es die Corana-Pandemie wieder möglich machen, sollen öffentliche Angebote für Angehörige, eine Einbeziehung von Selbsthilfegruppen sowie die seit 2015 laufende Informationsreihe „Psychiatrie und Psychosomatik verständlich erklärt“ weitergeführt werden.

Von Thomas Wachs