Treuenbrietzen

Erneut hat im einstigen Traditionsgasthaus „ Bürgergarten“ in Treuenbrietzen jetzt der Betreiber gewechselt. Generationen von Treuenbrietzener haben über Jahrzehnte dort im Saal geschwoft und im Gastraum gegessen. Nach der Wende zog die internationalere Küche ein. Aus dem einstigen Tanzsaal wurde allerdings eine Autowerkstatt.

Im Restaurant und auf der Terrasse gab es seither nach einer längeren Zeit mit chinesischer Küche zuletzt vor allem Pizza und Pasta. Wechselnde Betreiber kamen – und gingen mitunter auch schnell wieder.

Erstes eigenes Restaurant

Neu an den Start geht nun Ghovani Cico mit seiner Frau und drei Söhnen. Schon über Jahre habe der gelernte Koch in Berlin und dem Umland nach einem Lokal gesucht, um selbst dort die Regie zu übernehmen. Meist seien die Angebote aber zu teuer gewesen. In Treuenbrietzen passe es nun mit der Miete.

Im ehemaligen Bürgergarten in Treuenbrietzen öffnen nun Restaurant und Pizzeria „La Aurora“. Quelle: Thomas Wachs

„Bisher habe ich in vielen Restaurants als Angestellter gekocht, vor allem in Berlin“, erzählt Ghovani Cico. Aber auch in Jüterbog stand er schon am Herd früher mal im Restaurant „Da Janny“. Mit 56 wagt der gebürtige Sizilianer, der seit 1986 in Berlin zu Hause ist, mit seiner Familie nun den Schritt in die Selbstständigkeit.

Namen von der Frau des Chefs

Am Freitagabend wird Eröffnung gefeiert im Ristorante mit Pizzeria, das nun „ La Aurora“ heißt. Namensgeberin ist die Frau des Chefs, Aurora Schneider. Auch sie stammt aus Sizilien, lebt aber bereits seit 22 Jahren in Berlin. Dort hat sie nach der Heirat mit einem Deutschen bald ihren zweiten Mann kennengelernt. Mit ihm erfüllt sie sich nun den lange erwogenen Traum vom eigenen Restaurant. Während Ghovani Cico die Küche betreiben wird, ist Aurora Schneider für den Service in den Gasträumen zuständig.

„Zum Team gehören insgesamt sechs Leute“, erzählen die Betreiber. Die meisten stammen aus der Familie. Aber auch zwei Freunde des Chefs wollen mit anpacken. Einen Lieferservice für Pizza möchte er nicht anbieten. „Die Leute sollen gerne zu uns kommen und hier im Restaurant frisch essen. Natürlich können sie gerne auch Speisen abholen“, sagt Cico.

Koch liebt Lachs mit Zitrone

Sein eigenes Lieblingsgericht, das er oft auch auf Wunsch seiner Familie koche, sei Lachs mit Zitrone und Gemüse. Am Freitagabend gibt es einen Sektempfang und Freibier zur Eröffnungsfeier sowie ein Buffet, mit dem der Querschnitt der Küche präsentiert werden soll. „Auch deutsche Gerichte werden wir später anbieten“, erzählt der Küchenchef. „Wir sind gespannt, wie die Treuenbrietzener uns annehmen werden und laden sie ein, uns und das Haus ab Freitagabend kennenzulernen“, sagt Aurora Schneider. Eingeladen sind die ersten Gäste ab 18 Uhr.

Von Thomas Wachs