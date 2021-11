Neuer Pfarrer in Treuenbrietzen angekommen aus dem Nachbarland    

Treuenbrietzen

Für die evangelische Kirchengemeinde Treuenbrietzen ist die nunmehr noch einzige Pfarrstelle jetzt neu besetzt. Arne Tesdorff hat die Nachfolge von Pfarrerin Susanne Weichenhan angetreten. Sie hatte die Stelle in Vakanzverwaltung seit Anfang vorigen Jahres besetzt. Nun ist sie planmäßig in den Ruhestand gegangen.

Allein zuständig für viele Orte

Auf ihren Nachfolger warten große Aufgaben ohne großen finanziellen Spielraum der Gemeinde sowie viel Arbeit. Zuständig ist der 58-Jährige für viele Orte mit rund 800 Gemeindegliedern. Zum Sprengel gehören die Dörfer Nichel, Niebel und Rietz sowie die sogenannten Bergdörfer Lobbese, Zeuden und Pflügkuff.

Betreut wurden sie zuletzt nur allein noch von einem Pfarrer oder einer Pfarrerin. Gegenseitige Aushilfen mit Nachbargemeinden gehören zum Alltag der heutigen Kirche im ländlichen Raum.

Personalprobleme gewohnt in der Kirche

Personalprobleme kennt Tesdorff aus seinem bisherige Wirkungskreis in Sachsen-Anhalt. Dort lebte er 31 Jahre lang in Bernburg an der Saale und war zuletzt zwölf Jahre lang für die Gemeinden um die St.-Vitus-Kirche in der Stadt Güsten zuständig.

Von anfangs knapp 800 Gemeindegliedern erlebte Tesdorff in Sachsen-Anhalt den Rückgang auf gut 250. „Vor allem durch den Wegzug junger Leute aus der Region und Sterbefälle, aber nicht durch Austritte aus der Kirche, was gern falsch behauptet wird“, erzählt der Theologe.

Nur noch eine Pfarrstelle

Als es zuletzt darum ging, dass es nach der Zusammenlegung von Gemeinden nur noch eine Pfarrstelle dort im Raum Güsten geben könne, überließ Arne Tesdorff einem jüngeren Kollegen mit schulpflichtigen Kindern das Revier.

Mit seiner zweiten Ehefrau zog der Gottesdiener nun ins Pfarrhaus an der Großstraße/Ecke Lindenallee in Treuenbrietzen. „Meine Frau pendelt als Geschäftsführerin einer sozialen Einrichtung weiter mehrmals die Woche weiter nach Bernburg, wo sie auch familiär stark verwurzelt ist“, erzählt der neue Treuenbrietzener Pfarrer.

Wehrdienst verweigert und Bausoldat geworden

Geboren worden ist Arne Tesdorff in Berlin-Pankow. Nach dem Abitur verweigerte er den Wehrdienst in Reihen der Nationalen Volksarmee (NVA) und wurde „Bausoldat“ ohne Waffe. Es folgte das Theologie-Studium in Halle an der Saale und in Berlin an der Humboldt-Universität „bis zum Diplom genau in der Wendezeit“, erzählt der Vater einer Tochter und einer Stieftochter gegenüber der MAZ.

Arne Tesdorff ist neuer Pfarrerin Treuenbrietzen. Thomas Wisch, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Mittelmark-Brandenburg, führte ihn jetzt beim Festgottesdienst ein. Quelle: privat

Die Hochzeit mit einer Theologin führte das Pfarrers-Paar nach Sachsen-Anhalt. „Nur dort bot man uns eine Doppelstelle, also ging es nach Bernburg an die Schlosskirche“, erzählt der neue Treuenbrietzener Pfarrer. Dort erlebte der Geistliche dann jedoch den Rauswurf aus der Kirche. Nach der einvernehmlichen Scheidung von seiner Ehefrau war der Gottesdiener 1998 nicht mehr tragbar in Reihen der Landeskirche Anhalt.

Vom Pfarrer zum Hausmeister

„Ich stand vor dem Nichts“, erzählt Tesdorff. Er wurde Hausmeister in einer diakonischen Einrichtung. „Mein Vater war Elektriker und ich habe mir immer viel angenommen, mache bis heute handwerklich viel selbst“, erzählt der Theologe.

Auch die Elektronik hat es ihm angetan. Er baute sich selbst schon einen ersten Computer zusammen, als Berufskollegen ihre Predigten noch auf Schreibmaschinen tippten. Diese Kenntnisse halfen nach dem zwischenzeitlichen Rauswurf aus der Kirche.

Im Erziehungsurlaub Internetseiten gebaut

Tesdorff begann nach der Geburt seiner Tochter während des Erziehungsurlaubs als Freiberufler, Internetseiten für verschiedene Firmen zu gestalten. „Das lief über meine eigene Consultingfirma richtig gut – bis zum Terroranschlag auf das World-Trade-Center im September 2001, als die Internetblase zunächst wieder platzte“, erinnert er sich.

Später kamen Vorlese-Blätter auch mit Liedern hinzu, die Tesdorff über Pflegekräfte, zu denen er noch Kontakt hatte, an Bewohner des Seniorenheimes verschickte. „Das sprach sich rum. Bald wollten auch Gemeindeglieder diese Post haben, die nicht im Pflegeheim wohnten“, erinnert sich der Theologe.

Zurückgeholt in Leitungsfunktion

Schließlich holte die Diakonie Tesdorff zurück in ihr Heim. „Aber nicht mehr als Hausmeister, sondern in der Geschäftsführung der Stiftung“, erzählt er. Ab 2010 war Arne Tesdorff dann auch wieder als Pfarrer tätig in Güsten, weil der Kirche Personal fehlte.

Die Marienkirche zu Treuenbrietzen hat einen neuen Pfarrer. Quelle: Thomas Wachs

Zuletzt prägte die Coronazeit auch dort die Arbeit des Seelsorgers. „Gefühlt eine Ewigkeit war ich in Quarantäne und auch selbst erkrankt. Irgendwie wollte ich aber trotzdem die Menschen erreichen“, berichtet er. Soziale Medien und Handy-Gruppen waren der Ausweg. Als dann voriges Jahr der Ostergottesdient ausfallen sollte, wurde Tesdorff zum Medien-Pfarrer.

Kirchenradio auf den Weg gebracht

Mit einem lokalen Radiosender wurde das Kirchenradio auf den Weg gebracht. Hohe Einschaltquoten waren der Lohn für den Pfarrer, der in Sachsen-Anhalt bald bekannt war für seine unkonventionelle Art und besondere Predigten.

In Treuenbrietzen möchte Arne Tesdorff jetzt gemeinsam mit seiner Frau „erst mal die letzten Umzugskiste auspacken, die eine oder andere Lampe anschließen und dann die Leute und die Region hier kennenlernen“, sagt er der MAZ.

In Treuenbrietzen grüßen Schüler noch

Um eine Pfarrstelle beworben habe er sich an verschiedenen Orten Brandenburgs. Treuenbrietzen habe ihm schon zugesagt und eine kleine Geste dann den Ausschlag gegeben. „Als ich mir die Stadt ansah, kam ein Schulbus und alle Schüler, die ausstiegen, grüßten. Da dachte ich mir, wenn hier die Schüler noch einfach so wildfremde Menschen grüßen, ist das ein gutes Zeichen.“

Von Thomas Wachs