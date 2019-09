Übergang von Kita zu Schule: Treuenbrietzen legt neues Konzept vor

Treuenbrietzen

Die Stadt Treuenbrietzen hat in Zusammenarbeit mit der Albert-Schweitzer-Grundschule sowie den Kitas ihr Konzept für den Übergang von der Kita zur Schule überarbeitet. Die geplanten Neuerungen sind jetzt im Bildungsausschuss präsentiert worden – und stießen teilweise auf Kritik.

Bisher hat für jede Kita der Stadt – „Spielkiste“, „ Anne Frank“, die Naturkita und „Arche Noah“ in Trägerschaft der Hoffbauer-Stiftung – eine jeweils viertägige Zwergenschule stattgefunden. An jedem der vier Tage konnten die Kinder zwei Stunden lang die Schule kennenlernen.

Vierstündige Kennenlerntage geplant

Jetzt bekommt jede Einrichtung und die jeweilige Erzieherin eine Patenklasse und deren Lehrerin zugeteilt, mit der sie zwei Tage verbringt. Diese Kennenlerntage sollen von der ersten Unterrichtsstunde bis zur Mittagspause dauern, also rund vier Stunden. Ein Tag soll dabei projektbezogen – zum Beispiel als Wandertag – und einer unterrichtsbezogen durchgeführt werden.

„Die Tage sollen für die Kinder und Erzieher vor allem qualitativ wertvoll sein“, erläutert Ronny Kummer vom Fachbereich Soziales. „Unser Hauptanliegen ist es, den Kindern den bestmöglichen Übergang von der Kita zur Schule zu gestalten.“

Kennenlerntage bis Mai 2020 Eine weitere Neuerung des Konzepts ist, dass die Elternversammlungen in allen einzelnen Einrichtungen entfallen. Stattdessen findet für alle Eltern mit Vorschulkindern am 8. Januar 2020 in der Grundschule ein Tag der offenen Tür als Nachmittagsveranstaltung von 16 bis 18 Uhr statt. Dazu werden auch die Eltern auswärtiger Kinder eingeladen, die zwar keine Treuenbrietzener Kita, aber dann die Grundschule der Stadt besuchen. Die Kennenlerntage sollen in der zweiten Schuljahreshälfte bis spätestens 20. Mai 2020 durchgeführt werden. Unterstützung bei der Organisation und Durchführung dieser Tage bekommen Lehrer und Erzieher von der neuen Schulsozialarbeiterin der Grundschule sowie Mitarbeitern der Integrierten Kindertagesbetreuung (IKTB). Die Schnupperwoche in der Integrierten Kindertagesbetreuung findet als zusätzliches Angebot zu den Kennenlerntagen weiterhin in den Sommerferien statt.

Wann die Kennenlerntage stattfinden, sprechen die Lehrer der Patenklasse individuell mit den Erziehern der Kitas ab – nach den Herbstferien sollen die Planungen dazu beginnen. „Unser Ziel ist es auch, dass Lehrer und Erzieher dadurch frühzeitig in Kontakt kommen“, sagt Romy Bigalke vom Fachbereich Soziales. „Die Erzieher kennen ihre Kinder schon lange und wissen oft am besten, wie so ein Tag ablaufen könnte.“

Als Hauptgrund für das abgeänderte Konzept nennen Ronny Kummer und Romy Bigalke die begrenzten Räumlichkeiten in der Grundschule. Denn dort wird gerade gebaut. „Wir mussten unsere Fünft- und Sechstklässler bereits übergangsweise ausquartieren“, bestätigt Schulleiter Kersten Höhne. „Die Schule wächst, wir rechnen in den kommenden Jahren mit einer Schülerzahl von 400 bis 450 – jetzt liegen wir bei 330 bis 340 Schülern.“

Das erste Mal auf der Schulbank gesessen haben die Treuenbrietzener Erstklässler unmittelbar nach der Einschulungsfeier. So wie hier die Schüler der Flexklasse 1b der Albert- Schweitzer-Grundschule im Jahr 2015. Quelle: Thomas Wachs

Aktuell würden alle Räume im Haus doppelt genutzt, sowohl für Unterrichtsvorbereitung als auch für die Nachmittagsangebote. „Wir sitzen gefühlt übereinander“, sagt Kersten Höhne scherzhaft. „Aber langfristig wollen wir natürlich ein Raumkonzept entwickeln, dass für die nächsten Jahre tragfähig ist.“

Kritisiert wurde während der Präsentation im Bildungsausschuss unter anderem, dass die Kinder während des unterrichtsbezogenen Kennenlerntages zu viele Stunden am Stück in der Schule sitzen müssten. „Die Leistungskurve bei Vier- bis Fünfjährigen knickt nach 45 Minuten ein, da kann ich zwischendurch noch so viel singen und klatschen“, lautete eine Aussage.

>>> Mehr zum Thema: Sanierung der Grundschule startet früher als geplant

Es gehe bei dem Projekt nicht um die Verschulung, sondern es sei eine Chance für die Kinder, die Schule kennenzulernen und zu entdecken, sagt Ronny Kummer dazu. „Lehrer und Erzieher können das klassische in der Schulbank sitzen mit einbauen – müssen sie aber nicht.“

Auch sei das ursprüngliche Konzept von September 2015 von der Schul- und der Elternkonferenz bestätigt worden. Die überarbeitete Version sei hingegen bei keinem der beiden Gremien vorgelegt worden und es stelle sich die Frage der Rechtmäßigkeit.

Zügige Lösung war gefragt

„Wir wollten das Konzept der Zwergenschule gerne behalten – aber wir mussten zügig eine Lösung finden, um es in der Kürze der Zeit und innerhalb des zweiten Schulhalbjahres umzusetzen“, sagt Kersten Höhne dazu. „Jetzt müssen wir schauen, ob das neue Konzept funktioniert. Uns ist auf jeden Fall wichtig, dass wir den Übergang mit den Eltern und den Kitas auf Augenhöhe gestalten.“

Von Josephine Mühln