Neues großes Wohngebiet auf Treuenbrietzener Apfelberg umstritten

Treuenbrietzen

Die Kleingärtner auf dem Apfelberg in Treuenbrietzen müssen umziehen. Denn an der Johanniterstraße plant die BBF Projekt GmbH (BBF) jetzt die Entwicklung eines großen Wohngebietes für Eigenheime.

Gut 6,2 Hektar umfasst das Areal, das sich über eine Brachfläche vom Apfelberg her, links der Straße bis hin zum Medianzentrum auf dem Gutshof-Gelände des Johanniter-Krankenhauses erstreckt. Dafür liegt nun ein Antrag für einen Bebauungsplan auf dem Tisch der kommunalen Gremien.

Anzeige

Mit einem Schlag viel Fläche

Im Rathaus und in der Stadtpolitik ist das Projekt allerdings noch umstritten. Denn in dieser Dimension würde es schon große Teile des Potenzials von insgesamt gut 10,5 Hektar mit einem Schlag beanspruchen, das der Stadt laut Landesentwicklungsplan überhaupt zugebilligt wird für die Ausweisung von Bebauungsplänen in den nächsten zehn Jahren.

Am Apfelberg in Treuenbrietzen ist ein Wohngebiet geplant. Die Kleingärtner müssten dafür umziehen. Quelle: Thomas Wachs

„Damit würden wir uns die Entwicklung an anderen Stellen stark blockieren“, erklärte Bauamtsleiter Christoph Höhne am Montagabend in der Beratung des Ausschusses für Stadt- und Ortsteilentwicklung. Er plädiert für eine kleinteiligere Innenentwicklung im Stadtgebiet sowie auf den Dörfern. Dafür befürwortete der Ausschuss am Montag vier kleinere B-Pläne in Ortsteilen.

Fokus stärker auf Innenbereich lenken

Allgemein sollte das Bauen in zweiter Reihe und die Umnutzung vorhandener Quartiere, wie Vierseithöfe und nicht für Wohnzwecke genutzter Nebengebäude, als Zukunftspotenzial gefördert und planungsrechtlich gesichert werden.

Am Apfelberg indes gebe es Folgen für den Ausbau der Infrastrukur. „Wir haben nur eine einzige, schmale Straße als Zufahrt zum gesamten Gebiet um das Krankenhaus und noch einen Bahnübergang dazwischen“, sagte der Bauamtsleiter am Dienstag der MAZ.

Er plädierte für eine zunächst kleinere Lösung, wie sie bereits einmal von der örtlichen Wasserwirtschaftsgesellschaft „Nieplitztal“ geplant war. Das Projekt scheiterte am Veto der Kommunalaufsicht.

Streit um anrechenbare Fläche

Laut Manja Kuschan, Projektentwicklerin der BBF für das Vorhaben, sollen in dem gesamten Gebiet am Apfelberg maximal 3,5 Hektar tatsächlich bebaut werden. „Die übrigen Bereiche werden für Infrastruktur benötigt. Grünflächen, Spielplatz und ein neues Gebiet am Rande zur Bahnlinie oder südlich zum Gutshof hin für die Kleingärtner haben wir vorgesehen.“

„Dennoch wird nach unserer Erfahrung die Gesamtfläche angerechnet“, sagte Christoph Höhne. Beide Seiten wollen den strittigen Punkt nun noch einmal prüfen.

„Wir sollten das noch einmal abklären, damit wir uns nicht die Entwicklung verbauen, so wichtig neue Bauplätze für die Stadt aktuell auch sind“, sagte CDU-Fraktionschefin Anja Schmollack in der Sitzung des Ausschusses. Daraufhin ist der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan noch einmal vertagt worden.

Bauplatz für Kita im Angebot

Die Investoren, die das gesamte Areal im Jahr 2019 erworben haben von der Bodenverwertungs- und Verwaltungsgellschaft (BVVG) als der Privatisierungsstelle des Bundes, kündigten zudem an, in dem Plangebiet eine Fläche zur Nutzung durch die Kommune kostenlos abzugeben. „Etwa für einen ja dringend benötigten Kindergartenbau, für einen Spielplatz oder was auch immer“, sagte Manja Kuschan.

Wie viele Bauplätze entstehen, sei noch vom Planverfahren abhängig. „Uns schweben so ortsübliche 700 bis 800 Quadratmeter pro Grundstück vor“, sagte die Projektentwicklerin am Dienstag der MAZ. Somit könnten 40 bis 50 Eigenheime Platz finden. Die Erarbeitung des B-Planes könne jedoch noch bis zu zwei Jahre in Anspruch nehmen.

Edith Reisner gehört zu den langjährigen Nutzern der Kleingartensparte „Am Apfelberg“ in Treuenbrietzen. Quelle: Christin Iffert

Geklärt und neu sortiert werden sollen zudem die derzeit nach Angaben der BBF „weitgehend vertragslosen“ Nutzungsverhältnisse mit der zu einem Luckenwalder Verband zählenden Sparte. Von den insgesamt 20 Kleingärten auf der 7800 Quadratmeter großen Fläche sind 18 belegt.

Klärungsbedarf zur Zukunft der Anlage

„Zwei Pächter haben sich inzwischen anders orientiert, als klar wurde, dass die Zukunft der Anlage in Gefahr ist“, sagt Marcel Klabunde, der Vorsitzende des Luckenwalder Kreisverbandes vom Verein der Gartenfreunde, am Mittwoch der MAZ. Er sieht noch starken Klärungsbedarf zur Zukunft der Anlage.

Denn seit gut zehn Jahren sei es von der BVVG als Vorbesitzerin des Areals versäumt worden, die Verträge neu zu regeln. „Das hatten wir schriftlich angeboten vom Verband, doch nichts ist passiert“, sagt Marcel Klabunde. Die Nachfrage nach Kleingärten sei aktuell groß. Auch in Treuenbrietzen.

Von Thomas Wachs