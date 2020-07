Treuenbrietzen

Wenn der Bürger dreimal klingelt: Im Rathaus von Treuenbrietzen bleiben die Türen auch während der Sprechzeiten zunächst verschlossen. Besucher bekommen weiterhin nur Einlass, wenn sie eine Klingel nutzen. Die Verwaltung hält die Corona-Sicherheitsregeln zunächst aufrecht. Und das für unbestimmte Zeit.

Zu wenig Platz im Altbau

„Wir können im Warteraum vor allem des am stärksten frequentierten Bürgeramtes im Erdgeschoss anders nicht garantieren, dass die Abstandsregeln eingehalten werden können“, sagt Bürgermeister Michael Knape (parteilos).

Dort gab es zu den bislang üblichen Sprechzeiten bis zu 15 Personen gleichzeitig im Wartebereich. Das sei nun nicht mehr möglich. „Im alten Gebäude fehlt uns der Platz für Ausweichlösungen“, sagt Michael Knape.

Daher regeln nun vier speziell dafür eingeteilte Mitarbeiter den Einlass zum Rathaus. Sie haben den Überblick, wie viele Besucher sich gleichzeitig im Hause aufhalten. Am Einlass werden Listen geführt, um im Falle einer Corona-Infektion Kontakte zurückverfolgen zu können.

An normalen Sprechtagen kommen im Schnitt um die 60 Bürger in das Verwaltungsgebäude am Markt. Nun erfolgt das über ein Schleusen-System hinter dem Haupteingang. Zum Eintritt in das Rathaus müssen Besucher Masken als Mund- und Nasenschutz tragen. Auch stehen im Eingangsbereich Desinfektionsmittel bereit.

Zum Ansprechpartner vermittelt

An der Schleuse vermittelt ein über die Klingel per Telefonanlage gerufener Mitarbeiter sodann zum entsprechenden Ansprechpartner im Hause. In bestimmten Fällen können die Anliegen auch gleich an einem Schreibtisch im Erdgeschoss erledigt werden.

Wenn das nicht möglich oder unzweckmäßig ist, erfolge die Vermittlung in die üblichen Büros der jeweiligen Fachämter. Dort müssen Mitarbeiter und Besucher dann keine Masken mehr tragen, „vorausgesetzt der allgemein gültige Mindestabstand von eineinhalb Metern kann eingehalten werden“, erklärt der Bürgermeister. Zusätzlich seien viele Büros mit Plexiglasscheiben ausgestattet als Schutzvorkehrung.

Eigene Entscheidung der Stadt

Zum Rückstau auf der Rathaustreppe sei es trotz der Einlass-Klingel bisher noch nicht gekommen. Bei dem System handele es sich, „um eine eigene Entscheidung der Stadt, so lange wir diese Sicherheit noch herstellen müssen“, erklärt der Verwaltungschef. Damit gehe es auch um den Schutz der Mitarbeiter im Hause.

In der Stadt Treuenbrietzen hatte es im gesamtem Erhebungszeitraum der Corona-Pandemie bis heute insgesamt 15 gemeldete Erkrankungen mit Covid-19 gegeben. Alle Patienten gelten als genesen. Verstorben ist kein Einwohner an Corona. Seit Wochen gibt es keine neuen Erkrankungen im Ort.

