Obstwiese für jüngste Bardenitzer wächst immer weiter 

Bardenitz

Die Corona-Pandemie hatte die Bardenitzer Akteure im Frühjahr noch ausgebremst. Jetzt jedoch konnten sie umso eifriger zu den Spaten greifen, um weitere Obstbäume für die im zurückliegende Jahr neu geborenen Dorfbewohner aus Bardenitz, Pechüle und Klausdorf zu pflanzen.

Pflanzaktion seit drei Jahren

Die Aktion gibt es seit drei Jahren. Diesmal waren fünf Familien dabei auf Einladung des Kinderfördervereins „Kinderland Pechüle“. Seit 2018 begrüßen die Akteure so die Babys in der Dorfgemeinschaft.

Diesmal wurden fünf Süßkirchen gepflanzt. Sie ergänzen auf der Wiese am zentralen Spielplatz nun die Allee mit bisher schon vier Apelbäume und fünf Birnenbäume. „So wird deutlich, dass immerhin 14 neue Kinder in den drei Dörfern geboren wurden in den letzten drei Jahren“, sagt Mirco Ullrich, der Vorsitzende des Fördervereins, erfreut.

Kirschbaum für den Jüngsten

Mit dabei waren dieses Jahr auch Mike und Angela Schmidt. Sie haben nun drei Kinder. Für Wilhelm, ihren Jüngsten, haben sie jetzt einen Kirschbaum gepflanzt.

In Bardenitz haben fünf Familien jetzt weitere Bäume für Neugeborene gepflanzt. Quelle: privat

Nun ist auch die Zukunft gesichert für das Projekt. „Dann dank der Unterstützung der Kirchengemeinde gibt es nun ausreichend Platz, um auch in weiteren Jahre viele Bäume zu pflanzen und weitere Kinder mit einem Baum begrüßen zu dürfen“, erklärt Mirco Ullrich.

Denn die evangelische Kirche in Bardenitz stellt dem Kinderland-Verein eine Fläche hinter der Bardenitzer Kirche neben dem Spielplatz zur Verfügung, „damit in den nächsten zehn Jahren eine hoffentlich ganz große Obstbaumwiese entstehen kann“, so Ullrich. Er dankt Pfarrer Bernhard Hoppe und seiner Kirchengemeinde, „weil das Projekt nun auch weiterleben und wachsen kann“.

Förderverein vielseitig aktiv

Der Kinderförderverein finanziert für die Kinder und Jugendlichen von Bardenitz, Pechüle und Klausdorf allgemein immer wieder neue Projekte. So erfolgte bereits der Einbau eines Bodentrampolins auf dem Spielplatz. Auch Aktivitäten für die ganze Familie spielen eine große Rolle. Regelmäßig wurden vor der Corona-Pandemie Feste organisiert wie der Fasching, der Hexentag oder das Drachenfest und die Kinderweihnachtsfeier. „Uns ist es wichtig, für die ganze Familie Gelegenheit für gemeinsame Unternehmungen zu bieten“, erklärt Mirco Ullrich.

Jedes neu gepflanzte Bäumchen in Bardenitz erhält ein Namenschild der Paten. Quelle: privat

„Wir möchten auch künftig das vielfältige und umfangreiche Dorfleben in Pechüle, Bardenitz und Klausdorf durch unsere Vereinstätigkeit bereichern, unterstützen und fördern. Jung und Alt sollen so zusammengebracht werden – auch wenn uns momentan so ein kleines Virus manchmal etwas ausbremst“, erklärt der Vereinschef.

Von Thomas Wachs