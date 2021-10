Ölwanne aufgerissen: Auto kracht auf B2 in Treuenbrietzen auf Mittelinsel

Treuenbrietzen

Zwei Personen sind leicht verletzt worden bei einem Autounfall in Treuenbrietzen. Dieser hat sich am Dienstag am frühen Nachmittag auf der Bundesstraße 2 im Bereich der Berliner Chaussee ereignet.

In der Nähe des Abzweiges der Schlalacher Straße war ein Pkw gegen 13.30 Uhr auf die Mitteinsel einer Fußgängerquerung geraten. Dort hat sich das Fahrzeug den Unterboden beschädigt. Aufgerissen wurde unter anderem die Ölwanne des Motors. Dadurch liefen Öl und weitere Betriebsstoffe aus.

Philip Schega ist Sprecher der Feuerwehr Treuenbrietzen. Quelle: Thomas Wachs

Die Feuerwehr konnte diese abbinden mit Spezialsand und musste die Einsatzstelle vorübergehend sichern. „Die Ortswehr war mit zwei Fahrzeugen und neun Leuten im Einsatz für gut 45 Minuten“, teilt Philip Schega, der Sprecher der Feuerwehr Treuenbrietzen, auf Anfrage der MAZ mit.

Sanitäter des Rettungsdienstes kümmerten sich unterdessen um die Insassen des Autos und behandelten ihre Verletzungen. Wie es zu dem Unfall gekommen war, ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizei.

Von Thomas Wachs