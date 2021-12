Offener Brief und Mahnwache gegen Lichterspaziergänge  in Treuenbrietzen

Treuenbrietzen

In Treuenbrietzen bekommt der Protest gegen die seit zwei Wochen offensichtlich von Kritikern der Corona-Regeln veranstalteten Lichterspaziergänge an Montagabenden jetzt eine breitere Basis.

Wie gegenüber der MAZ angekündigt, hat Bürgermeister Michael Knape (parteilos) einerseits am frühen Freitagabend ein Offenen Brief veröffentlicht. In dem wenden sich 16 der 19 Stadtverordneten sowie weitere Unterzeichner an alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt.

Gegenaktion zu den Montagspaziergängen

Andererseits haben Organisatoren um Nadja Körner aus dem Ortsteil Rietz für Montagabend vor dem Rathaus ein Mahnwache als Gegenaktion zu den Montagspaziergängen angemeldet.

In Treuenbrietzen fanden jetzt „Montagsspaziergänge“ statt. Die Polizei hat am Nikolausabend rund 75 Personen begleitet beim stillen Gang zum Rathaus. Quelle: Thomas Wachs

Den unter anderem auf der Internetseite der Stadt veröffentlichten Brief haben zudem alle acht Ortsvorsteher und eine Ortsvorsteherin unterzeichnet. Auch Olaf Fetz, der Stadtwehrführer, die Pfarrer Arne Tesdorff und Burkhard Stegemann sowie der Gemeindekirchenrat der Evangelischen Kirchengemeinde Lühsdorf bekunden ihre Unterstützung des mehrseitigen Schreibens.

Ferner tun dies Vivien Voigt, die Direktorin, und Doktor Martin Spielhagen, der Ärztliche Direktor, des Johanniter-Krankenhauses der Stadt.

In dem Brief gehe es „nicht darum, friedliche und von unserem Grundgesetz gedeckte Versammlungen anzuprangern. Es geht darum, wachsam zu sein, wenn unter dem Deckmantel von Demokratie und Freiheit destruktive und antidemokratische Parolen verbreitet und damit einem gemeinsamen Kampf gegen Corona entgegengewirkt wird“, erklären die Unterzeichner.

Aufruf an alle Treuenbrietzener

Aufgerufen werden die Treuenbrietzener zu einem „klaren Signal der Geschlossenheit, um jedweden Versuchen entgegenzutreten, die darauf abzielen, uns, unsere Stadt, unsere Dörfer, unsere Gemeinden, unsere Vereine, unsere Familien und unsere Gesellschaft zu spalten“.

Anlass ist der Lichterspaziergang vom vorigen Montag, der nach einer erst auf Nachfrage der Polizei spontan vor Ort erfolgten Anmeldung durch die Großstraße zum Rathaus erfolgte. Dort waren unter anderem Akteure dabei, die als Anhänger rechtsgerichteter politischer Gruppen gelten.

Unter anderem Maik Eminger aus Grabow bei Niemegk, wie er selbst im Netzwerk Telegram verkündet. „Es war wirklich toll, Montag dabei gewesen zu sein und so viele Menschen Seite an Seite lauf zu sehen“, schreibt Eminger in einer Diskussion über den Abend in Treuenbrietzen.

Maik Eminger ist der Zwillingsbruder des auf dem Hof seines Bruders in Grabow 2011 verhafteten André Emingers. Er wurde wegen seiner Unterstützung der rechtsextremen Terrorgruppe NSU und deren Mordserie 2018 zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt.

Grabower verurteilt wegen Volksverhetzung

Maik Eminger hat ebenfalls eine Vergangenheit in verschiedenen Strukturen der rechten Szene. Nach einer Rede 2014 bei einer NPD-Mahnwache in Bad Belzig war er wegen Volksverhetzung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Im Netzwerk Telegram gab Maik Eminger in dem aktuellen Beitrag, der der MAZ vorliegt, nun an, „mehr als fünf Jahre nicht mehr politisch aktiv“ zu sein.

Mahnwache am Rathaus

Dennoch rufen jetzt auch Bürger in Treuenbrietzen für den Abend des 13. Dezember zu einer Mahnwache von 18 bis 20 Uhr am Rathaus auf als Gegenpol zum Lichtermarsch.

„Nun ist es offiziell, die Veranstaltung wurde sowohl von der Polizei als auch von der Stadt genehmigt“, teilt Initiatorin Nadja Körner in Netzwerken und am Freitag gegenüber der MAZ mit. Die Mahnwache solle ein Zeichen für alle sein, die „die Corona-Maßnahmen mittragen, auch wenn es nicht immer Spaß macht“. Ein Zeichen solle gesetzt werden „für alle, die sich täglich dem Kampf gegen diese Krankheit stellen“.

Stellen wollen sich die Akteure zudem gegen „radikalisierende Tendenzen“, die auch in Brandenburg ankommen seien. „Geben wir den etwas über 70 Prozent der deutschen Bevölkerung, die die Maßnahmen mittragen, ein Gesicht“, heißt es in dem Aufruf zur Mahnwache.

Anteilnahme am Schicksal von Long-Covid-Patienten

Respekt solle erwiesen werden „für Familien, die Liebste durch diese Krankheit verloren haben. Zeigen wir Anteilnahme am Schicksal derer, deren Leben durch Long-Covid aus der Bahn geworfen wurde. Zeigen wir uns“, schreibt Nadja Körner.

Bürgermeister Michael Knape lässt in Treuenbrietzen Teile des Marktes für Veranstaltung mit Corona-Hygienekonzept absperren. Quelle: Thomas Wachs

Wie Bürgermeister Knape der MAZ sagte, habe er „auch aus Anfragen der Polizei mitbekommen“, dass es zwei Aktionen am Montagabend geben werde. „Wir werden seitens des Ordnungsamtes sicher einen Teil des Marktes absperren und entsprechend markieren, weil es für eine der Veranstaltungen ein Hygienekonzept gibt zur Einhaltung der Corona-Regeln“, sagt der Verwaltungschef am Freitagabend.

Noch keine Angaben zu Genehmigungen

Die Anfrage der MAZ zum Genehmigungsstand der beiden offenbar für Montagabend in Treuenbrietzen vorgesehenen Veranstaltungen blieb seitens der Polizeidirektion West bis zum Freitagabend zunächst unbeantwortet.

Von Thomas Wachs