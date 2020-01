Bundespolizei: Opfer des Bahnunfalls auf RB 33 noch nicht vernehmungsfähig

Treuenbrietzen

Der Hergang des schweren Unfalls vom Sonnabend auf der Bahnstrecke der RB 33 in Treuenbrietzen gibt Ermittlern noch immer Rätsel auf. Geklärt werden konnte inzwischen lediglich die Identität des Mannes, der gegen 9 Uhr im Gleisbett an der Steinmühlenstraße von einem Zug der Eisenbahngesellschaft Odeg erfasst und schwer verletzt worden war.

„Es handelt sich um einen 21-jährigen Deutschen. Nähere Angaben können wir zum Schutz der Person aber nicht machen“, sagt Christina Geier, eine Sprecherin der für Bahnstrecken zuständigen Bundespolizei in Berlin, auf Nachfrage der MAZ. Der junge Mann, der schwere Verletzungen am Kopf erlitten hatte, befinde sich weiterhin in medizinischer Behandlung in einem Krankenhaus.

llegaler Trampelpfad übers Gleis

„Bislang war der Mann nicht vernehmungsfähig“, so Geier. Ermittelt werde daher in verschiedene Richtungen. „Auch eine Absicht zur Selbsttötung kann noch nicht ausgeschlossen werden“, sagt die Polizeisprecherin. Nach Angaben von Zeugen aus dem Zug soll der Mann bereits im Gleisbett gelegen haben, als der Odeg-Zug auf der Fahrt nach Jüterbog den Bereich des ehemaligen Bahnüberganges zur Steinmühlenstraße passiert hatte. Ansonsten gebe es bisher keine weiteren Hinweise möglicher Zeugen, die den Unfallhergang genauer beobachtet haben könnten, erklärt Christina Geier von der Bundespolizei.

An der Steinmühlenstraße in Treuenbrietzen sperrt ein Zaun den ehemaligen Bahnübergang. Dort kam es jetzt zu dem Unfall mit diesem Odeg-Zug. Quelle: Thomas Wachs

Im Bereich der Unfallstelle sollen beidseits des Bahndammes montierte Zäune verhindern, dass die Gleise von Fußgängern illegal gequert werden als Abkürzung auf dem Weg zur Innenstadt von Treuenbrietzen. An einem dennoch vorhandenen Trampelpfad unterstreichen zudem Warnschilder dieses Verbot.

Von Thomas Wachs