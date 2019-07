Rietz

Diese Mühe zahlt sich aus. Während andernorts eingefallene und zuweilen schon vertrocknete Blätter an den Ästen von Laubbäumen hängen, glänzen die Linden an der kleinen Landstraße zwischen Rietz und Neu-Rietz mit kräftigem Grün sowie die Reihe durch mit guter Vitalität.

Denn Baumpflege ist in dem Treuenbrietzener Ortsteil Rietz Ehrensache. Und das nicht erst seit den jüngsten Trockenperioden im vorigen und in diesem Jahr. Seit mindestens zehn Jahren schon ziehen Bewohner mit dem Wasserwagen los, um Chausseebäume zu wässern. Aktuell ist auch der Ortsbeirat selbst in Aktion.

Nützliches Gespann auf Tour

Ortsvorsteher Berthold Birka hat ich seinen privaten Traktor geschnappt, den alten Wasserwagen aus DDR-Zeiten von Holger Fröbe angekoppelt und los geht’s. Gemeinsam mit Holger Meyer vom Ortsbeirat zuckelt das Gespann am Dienstagmorgen die kleine Straße zwischen den Gemeindeteilen entlang. Immer wieder wird gestoppt, bis der Vorrat aufgebraucht ist.

Dann geht es kurz zurück ins Dorf. 3000 Liter fasst der Tankwagen. Er wird schnell wieder aus dem Löschbrunnen der Feuerwehr am Gemeindehaus befüllt. Zehn bis zwölf Sekunden pro Baum sehen die Männer vor für die Wässerung. Das recht aus Erfahrung.

20 Jahre gut gepflegt

Knapp an die 200 Linden stehen an der kleinen Allee. Sie wurden vor circa 20 Jahren gepflanzt. Alle wachsen und gedeihen prächtig bei so viel Pflege der Bürger. „Als ich vor gut zehn Jahren hier nach Rietz kam, gab es die Bewässerungsaktion schon“, erinnert sich Berthold Birka. „Zuletzt hat das immer Gerald Müller fleißig erledigt, der voriges Jahr aber leider viel zu früh überraschend verstorben ist“, erzählt der Ortschef.

„Wenn die Bäume erstmal anfangen zu schwächeln, ist es zu spät“, erklärt Birka zum Hintergrund der jahrelangen, kontinuierlichen Bewässerungsaktion in Rietz selbst und an der kleinen kommunalen Landstraße entlang. Diese Sorgfalt zahlt sich aus. Kein Baum ist welk, nur wenige mussten mal nachgepflanzt werden. Dabei gehen die Rietzer pro Hitze-Saison nur ein- bis zweimal auf Tour.

„Das ist auch mal ein guter, ruhiger Ausgleich zur stressigen Arbeit auf der Autobahn“, sagt Holger Meyer, der am Dienstag frei hatte vom Beruf. Er ist Autobahnpolizist und in Treuenbrietzen bei der freiwilligen Feuerwehr. Aus dem dicken Plastikschlauch lässt er dann kurz wieder gut 50 Liter Wasser an den Baumstamm ab. Dann zieht Berthold Birka schon wieder an mit seinem roten Traktor. Der Wasserwagen zuckelt zum nächsten Baum.

Wasserschlauch über Straße gelegt

„Aber auch einige andere Leute packen an bei uns hier im Dorf“, sagt Berthold Birka. Im Ort selbst werde der Gartenschlauch auch schon mal über die Straße gelegt, um vor der Tür das eine oder andere Bäumchen vor dem Hitzetod zu retten. Der kurze Starkregen vom Vorabend kam den Männern vom Ortsbeirat recht. „Er hat den Boden wieder weich und aufnahmefähig gemacht“, sagt Holger Meyer. „So läuft das Wasser nicht einfach nur breit davon, sondern kommt dort an, wo es hin soll am Wurzelbereich“, erklärt das Mitglied des Ortsbeirats.

