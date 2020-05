Treuenbrietzen

Ein heißer Sommer kann kommen. Zumindest das Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen hat jetzt einen großen Vorrat an Fruchtsäften im Haus. Zu danken ist das einer großzügige Spende eines Herstellers.

Mit ihr würdigt die Firma Eckes-Granini derzeit in vielen Ländern Europas das Engagement von Beschäftigten in verschiedenen so genannten systemrelevanten Berufen sowie den Einsatz von ehrenamtlichen Helfern, die ihren Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise leisten.

Anzeige

Auch Tee wurde spendiert

In Treuenbrietzen konnten Krankenhausdirektorin Vivien Voigt und Küchenchefin Diana Gaßka nun vier große Europaletten mit jeweils 384 Liter Saft entgegennehmen. „Eine weitere Geste der Aufmerksamkeit aus der Lebensmittelindustrie kam in diesen Tagen vom Teehersteller Meßmer“, teilt das Krankenhaus zudem mit. Auch dieses Unternehmen stellte für die Mitarbeitenden von Johanniter-Krankenhäusern in ganz Deutschland Teepackungen als Dankeschön zur Verfügung.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Saftspende war Teil einer Lieferung von insgesamt 100 Paletten, die an neun Krankenhäuser der Johanniter in Deutschland gingen. In Treuenbrietzen werden die spendierten Getränke in den nächsten Wochen an die Mitarbeitenden im Krankenhaus und in dessen Tochtergesellschaften verteilt.

Menschen krempeln Ärmel hoch

„Als Familienunternehmen liegen uns die Gemeinschaft, das Miteinander und der Zusammenhalt am Herzen“, sagt Kay Fischer, Geschäftsführer von Eckes-Granini für Deutschland. „Überall in Deutschland krempeln die Menschen die Ärmel hoch, um das System am Laufen zu halten und um für Bedürftige da zu sein“, so der Manager. „Auch wir möchten schnell und unkompliziert helfen, indem wir diesen Menschen eine Erfrischung und einen Vitaminboost bereitstellen“, heißt es vom Unternehmen.

Nicht alltägliche Freude

Thomas Krössin, Geschäftsführer der Johanniter GmbH für den Bereich Akutkliniken, dankt für die Wertschätzung, die der Getränkekonzern „unseren Mitarbeitenden aller Berufsgruppen unserer Kliniken entgegenbringt“. Die Corona-Pandemie belaste alle sehr. „Sie hat uns aber zugleich zusammengebracht“, so Krössin.

Das Getränke-Unternehmen habe den Beschäftigten mit dieser Spende „eine im Klinikalltag nicht alltägliche fruchtige Freude bereitet. Das ist einfach schön“, sagt der Manager.

Von Thomas Wachs