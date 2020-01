Treuenbrietzen

Der als gestohlen gemeldete Mazda einer Treuenbrietzenerin ist wieder aufgetaucht. Wie sich herausstellte, hat die Besitzerin lediglich vergessen, wo sie ihr Auto geparkt hatte. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Am Dienstag hatte die Treuenbrietzenerin Anzeige erstattet, weil sie glaubte, ihr Fahrzeug auf der Albert-Schweizer-Straße abgestellt zu haben und es dort nicht wiederfand. Am nächsten Tag entdeckte ein aufmerksamer Beobachter ihr blaues Auto auf einem Supermarktparkplatz in der Leipziger Straße und informierte die Polizei.

Mittlerweile wurde die Fahndung nach den vermeintlichen Dieben eingestellt. Die Autobesitzerin entschuldigte sich für ihren Irrtum.

