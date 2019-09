Treuenbrietzen

Ein wenig versteckt und deshalb noch von vielen unentdeckt ist die Alte Kläranlage in Treuenbrietzen. Das Vulkangestein auf dem Areal indes bietet den perfekten Hintergrund für ein Freiluft-Theater. Rund 60 Zuschauer haben dies am Wochenende so empfinden können. Ein buchstäblich einmaliges Erlebnis.

