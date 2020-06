Treuenbrietzen

Am Wochenende hat das Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen eine Diebstahl gemeldet. Betroffen ist ein Patient. Dessen Geldbörse wurde wohl aus dem Zimmer gestohlen.

Wie die Stationsschwester mitgeteilt hat, ist der Verlust am Sonntag, 9 Uhr, bemerkt worden. Der Geschädigte gab an, dass er das Portmonee im Nachschrank neben seinem Bett zu liegen hatte. Als er nachschaute, war es nicht mehr da. Die Suche in der näheren Umfeld brachte nichts.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verbleib des Geldes aufgenommen.

Von René Gaffron