Treuenbrietzen

Der erste Eindruck ist schon positiv: Frische Farben im Treppenhaus, helles Licht in den Fluren sowie Klassenzimmern und überall in den Räumen kann digitale Technik nun Einzug halten an der Grundschule „ Albert Schweitzer“ zu Treuenbrietzen. Dort gehen die vor den Sommerferien gestarteten Bauarbeiten zur kom...