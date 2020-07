Treuenbrietzen

Unbekannte Schmierfinken haben an einem Geschäft in der Großstraße zu Treuenbrietzen Sachschaden hinterlassen. Am Schaufenster eines Laden war über Nacht eine Farbschmiererei erfolgt.

Dies geschah in der Zeit zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr. Der Ladeninhaber erstattete Anzeige.

Anzeige

Auf die Schaufensterscheibe gesprüht wurde eine zwei Meter breite und 30 Zentimeter hohe Zahlenfolge.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Polizei nahm Anzeige auf und sicherte Spuren. Die Schmiererei wurde danach durch den Ladenbesitzer entfernt. Es entstand ein Sachschaden von circa 50 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.

Von MAZ