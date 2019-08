Treuenbrietzen

Die Polizei ermittelt gegen einen Tankbetrüger. Er ist am Mittwochabend in Treuenbrietzen ertappt worden. Kurz nach 17 Uhr hatte der Verdächtige seinen Skoda an der Zapfstation in der Leipziger Straße betankt ohne anschließend zu bezahlen. Der Mann fuhr davon.

Ein Mitarbeiter der Tankstelle alarmierte die Polizei. Der Zeuge hatte sich das Kennzeichen des flüchtigen Autos notiert. Auch konnte er eine detaillierte Täterbeschreibung geben.

Die alarmierten Beamten konnten daraufhin den Tatverdächtigen umgehend identifizieren und ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges einleiten.

Von MAZ