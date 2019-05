Treuenbrietzen

In der Leipziger Straße in Treuenbrietzen hat ein Autofahrer am Montagvormittag beim Vorbeifahren einen Radfahrer angefahren – und ist einfach abgehauen.

Auf Höhe der Bismarckstraße hat der Täter nicht genügend Abstand zum Radfahrstreifen gehalten. Das 84-jährige Opfer stürzte und wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun zur Unfallflucht und bittet um Hinweise dazu, wer den Vorfall beobachtet hat und nähere Angaben zum Täter und seinem Pkw machen kann. Hinweise an: 03381/56 00.

Von MAZ