Treuenbrietzen

Einem Strafverfahren stellen muss sich ein Kraftfahrer, den die Polizei am Dienstagabend in Treuenbrietzen aus dem Verkehr gezogen hat. Bei einer Routine-Kontrolle stellten die Beamten gegen 17 Uhr an der Leipziger Straße fest, dass der Fahrer aktuell nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Trotzdem war der 39-Jährige mit einem Kleintransporter unterwegs.

Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle überprüften die Polizisten die Verkehrstauglichkeit von Fahrzeugen und Kraftfahrern. Dabei stellten sie fest, dass der Führerschein des 39-Jährigen aus Treuenbrietzen behördlich entzogen worden war. So ist ihm das Führen jeglicher Kraftfahrzeuge verboten.

Am Dienstag untersagten ihm die Polizisten daraufhin sofort die Weiterfahrt. Die Halterin des Transporters wurde informiert. Sie erhielt den Fahrzeugschlüssel ausgehändigt.

Von MAZ