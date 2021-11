Polizei zieht angetrunkenen Autofahrer in Treuenbrietzen aus Verkehr  

Treuenbrietzen

Unliebsame Post von der zentralen Bußgeldstelle in Gransee bekommt demnächst ein Autofahrer, den Polizisten am Mittwochabend in Treuenbrietzen aus dem Verkehr gezogen haben. In der Neuen Marktstraße ist der Mann gegen 23.30 Uhr in eine Verkehrskontrolle geraten.

Die Beamten stellten dabei Alkoholgeruch fest bei dem Fahrer eines Mercedes. Der Atemtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Für eine gerichtsverwertbare Atemalkoholprobe musste der Autofahrer mit den Polizisten ins Polizeirevier nach Beelitz fahren.

Nach Abschluss der Ermittlungen dort ist dem Mann die Weiterfahrt untersagt worden. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Von MAZ