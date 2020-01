Treuenbrietzen

In der Treuenbrietzener Großstraße sind am Freitagabend zwei Männer aneinandergeraten. Demnach hat der 29-jährige Beschuldigte die Wohnungstür eines 25-Jährigen eingetreten und dessen Handy an sich gerissen. Das Opfer versuchte daraufhin mit Gewalt, sein Telefon zurückzubekommen.

Der Täter wollte fliehen und warf das Handy im Hausflur weg – die Polizei konnte ihn jedoch stellen und in Gewahrsam nehmen. Wie sich später herausstellte, war der 29-Jährige während seines Ausbruchs betrunken.

Von MAZ