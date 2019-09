Dietersdorf

Eine Postbotin ist bei einem Unfall am Dienstag nachmittag auf der B 2 in Dietersdorf schwer verletzt worden. Sie musste mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Ein 33-jähriger war gegen 16.45 Uhr aus Treuenbrietzen kommend in Richtung Süden unterwegs. Er musste jedoch feststellen, dass mehrere Fahrzeuge verkehrsbedingt hielten. Trotzdem entschloss sich der Mann aus Lutherstadt Wittenberg wohl, die Schlange zu überholen, um seine Fahrt in Richtung Marzahna fortzusetzen.

Nach bisherigem Erkenntnisstand, hatte die Zustellerin ihren gelben Volkswagen am Rand geparkt, um Briefe und Pakete auszuliefern. Gerade als die 55-Jährige den Blinker gesetzt hatte und wieder starten wollte, fuhr der 33-Jährige mit seinem Renault in ihr Postauto. Sie wurde stationär aufgenommen. Auch der Beifahrer aus dem Renault wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Renault fuhr nach der ersten Kollision mit dem Postauto noch einen stehenden Skoda, in dem sich jedoch keine Person befand. Alle Fahrzeuge wurden stark beschädigt.

Von René Gaffron