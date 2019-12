Wenn die historische Ladestraße plötzlich dicht ist

Treuenbrietzen

Nichts geht mehr. Seit Wochen ist die alte Ladestraße am ehemaligen Städtebahnhof in Treuenbrietzen dicht. Aufgetürmte Holzpaletten versperren Autofahrern und Spaziergängern den seit 115 Jahren möglichen Weg über die alte Straße mit Kopfsteinpflaster.

An der unübersehbaren Barriere angebrachte Zettel verweisen auf den Privatbesitz, der bitte zu akzeptieren sei. Auf Einsturzgefahr wird verwiesen. Für Fragen ist eine E-Mail-Adresse angeschlagen.

„Das gesamte Gelände ist in privater Hand, wir als Stadt haben da keine Handhabe, solange Anfahrten für Rettungsdienste zu den übrigen Gebäuden noch über die hintere Zufahrt möglich sind“, sagt Ralf Gronemeier auf Anfrage der MAZ. Der Bürgeramtsleiter ist im Rathaus auch für Ordnungsfragen zuständig. Ab und an erreichten die Verwaltung Anfragen von besorgten Bürgern zur neuen Situation und der auffälligen Sperrung an der Ladestraße. Diese sei eine private Reaktion nach Auflagen zur Verkehrssicherung, erklärt der Ressortleiter.

Seit 2016 in Privatbesitz

Das bestätigt Torsten Giebeler, der Eigentümer des Geländes am alten Bahnhof der einstigen Brandenburgischen Städtebahn. Sie verkehrte von dort aus ab 1904 zwischen Treuenbrietzen und Neustadt/Dosse. Giebeler hat das weitläufige Areal, das sich entlang der inzwischen längst abgebauten Städtebahn von der Leipziger Straße bis fast zum Hans-Grade-Weg erstreckt, im Jahr 2016 erworben.

Vom privaten Besitzer gesperrt wurde die alte Ladestraße in Treuenbrietzen. Quelle: Thomas Wachs

„Mein Ziel war eine Entwicklung der Gebäude und Grundstücke für Wohnen und Gewerbe“, sagt der Eigentümer gegenüber der MAZ. Doch gebe es dafür noch einige Hürden zu überwinden bei diversen Behörden wie der Bauaufsicht und der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises.

Eigentümer fürchtet Haftung

„Bis das alles geklärt ist, habe ich mich für die Sperrung meines Privatgrundstückes entschieden“, sagt der Besitzer. „Denn wenn dort jemand entlang läuft und vom maroden Haus oder einem Baum meines Grundstückes etwas auf den Kopf bekommt, bin ich natürlich in der Haftung“, sagt Giebeler.

Wichtiges Stück Bahngeschichte Als Brandenburgische Städtebahn war die Bahnlinie von Treuenbrietzen über Belzig, Brandenburg/Havel, Rathenow bis Neustadt/Dosse eine wichtige Nord-Süd-Verbindung in der Mark. Vor allem auch für den Güterverkehr. In Pritzerbe erfolgte am 19. März 1901 der erste Spatenstich für den Bau der 125 Kilometer langen Strecke. Für die Bauzeit waren drei Jahre festgelegt.Man begann auch von Neustadt, Rathenow und weiteren Orten aus zu bauen. Am 25. März 1904 fand die offizielle Eröffnung statt. Ein Zug fuhr von Neustadt nach Rathenow, ein weiterer von Treuenbrietzen nach Rathenow, der dort die Ehrengäste von Neustadt aufnahm und nach Brandenburg beförderte. In der DDR hatte die unter anderem als „Ferkeltaxe” bekannt Städtebahn für Pendler große Bedeutung. Nach der Wende fuhren die Züge infolge des Strukturwandels Abschnitt für Abschnitt aufs Abstellgleis. Am Abend des 30. November 2003 fand der Betrieb der Städtebahn auf dem Bahnhof Sieversdorf sein Ende.

Die Sperrung der nun privaten Ladestraße mit aufgestellten Euro-Paletten sei „eine spontane Lösung gewesen, weil für eine Zaunanlage ein Genehmigung nötig ist“, so Giebeler. Dieses Geld wolle er jedoch nur investieren, wenn klar sei, ob sich das Grundstück auch nach seinen Vorstellungen entwickeln lasse.

Stadt könnte Straße abkaufen

Dazu stehe er auch im engen Kontakt mit dem Bauamt der Stadtverwaltung. Vorstellen könne sich der Eigentümer auch, „den Bereich der reinen Straße an die Stadt zu verkaufen“. Torsten Giebeler würde sich daher einen Ortstermin mit Vertretern des Rathauses sowie der involvierten Behörden der Kreisverwaltung wünschen, „um alle Belange mal gegenseitig abzugleichen“.

Die alte Ladestraße in Treuenbrietzen hat längst ausgedient. Quelle: Thomas Wachs

Derzeit gewehrt er einzelnen Anliegern noch ein Überfahrtsrecht. „Geklärt werden müsste jedoch unter anderem, wie das beispielsweise mit dem Winterdienst laufen soll, für den ich natürlich nicht aufkommen möchte für die Nachbarn.“

Gefangen in neuer Situation

Buchstäblich gefangen in der unerwarteten neuen Situation der veränderten Besitzverhältnisse sind nämlich vor allem Renate Hanisch und ihr Mann. Das von ihm gut 42 Jahre lang bewohnte Grundstück ist seit jeher nur über die Ladestraße erreichbar.

„Die Situation ist nicht schön, wir schauen nur noch auf Europaletten. Aber ich kann den Eigentümer auch verstehen“, sagt Renate Hanisch. Sie hofft weiterhin auf eine unkomplizierte Lösung mit dem neuen Nachbarn.

Umwege für Spaziergänger

Noch ungewohnt findet die Sperrung der Ladestraße auch Steffen Krautschick. Er wohnt im Mehrfamilienhaus, das mit der Rückseite an die Pflasterpiste angrenzt. Mit seinem Hund drehte er bisher gerne seine Runden dort entlang. So wie auch andere Spaziergänger, die abseits der Leipziger Straße etwas mehr Ruhe suchen.

Das Bahnhofsgebäude der früheren Städtebahn ist marode. Balken stürzen herab. Quelle: Thomas Wachs

Schilder der Deutschen Bahn AG weisen noch auf die vorherigen Besitzverhältnisse hin, die jedoch inzwischen überholt sind. Auch gegenüber – am heute noch aktiven Haltepunkt – hat sich die Bahn längst von ihren einst öffentlichen Gebäuden getrennt.Dort ist das Bahnhofsgebäude verkauft und inzwischen teilweise als privates Wohnhaus saniert worden.

Altes Stationsgebäude verfällt

Steffen Krautschick hat den indes immer weiter fortschreitenden Verfall am alten Stationsgebäude des Städtbahnhofes seit Jahren beobachtet auf seinen Spaziergängen. „Neulich sind Balken aus der Dachkonstruktion herabgestürzt. Sie hängen zum Teil noch in einem Baum dort über der Straße“, erzählt der Anwohner.

Von Thomas Wachs