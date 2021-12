Protest formiert sich in Treuenbrietzen gegen Spaziergänge von Corona-Leugnern

Treuenbrietzen

In der Stadt Treuenbrietzen formiert sich Widerstand gegen die offenbar nun an jedem Montag von Kritikern der Corona-Regeln geplanten Kerzen-Spaziergänge im Stadtgebiet. Wie Bürgermeister Michael Knape (parteilos) am Mittwoch gegenüber den MAZ sagte, planen er und alle 19 Stadtverordneten unisono einen offenen Brief.

In diesem wollen sie sich dagegen verwahren „dass unser Marktplatz und unsere Stadt für derartige Aktivitäten missbraucht wird“.

Zunächst unangemeldete Aktion

Am Nikolausabend waren in einer zunächst unangemeldeten Aktion gut 75 Personen in Begleitung von Polizeikräften mit Kerzen und Lichtern in der Hand durch die Stadt gezogen zum Markt vor dem Rathaus. Offenbar, um still gegen die Corona-Maßnahmen und eine angekündigte Impfpflicht zu protestieren.

Nach Erkenntnissen des Rathauschefs aus seinen Recherchen zu den Hinterleuten des am Montag zum zweiten Mal abgehaltenen Spaziergangs handele es sich bei einem Teil der Initiatoren wohl um Anhänger rechtsgerichteter politischer Gruppen, aus dem Bereich der Querdenker-Bewegung, sowie von Reichsbürgern und der rechtsextremen Kleinpartei „Der Dritte Weg“.

In Treuenbrietzen hatte die Polizei am Nikolausabend rund 75 Personen begleitet beim Lichter-Gang zum Rathaus. Quelle: Thomas Wachs

Offizielle bestätigt ist dies nicht. Eine entsprechende Anfrage der MAZ bei der Polizei, die den Lichter-Spaziergang am Montag begleitet und beobachtet hatte, blieb in dem Punkt unbeantwortet.

Hauptakteure von außerhalb

Nach Einschätzung Knapes kämen die Hauptakteure von außerhalb und erhielten Unterstützung örtlicher Akteure. „Hier schwappt offenbar eine Bewegung zu uns herüber, die in Sachsen und anderswo schon Fahrt aufgenommen hat“, so Knape. Die gleichen Hinterleute planten offenbar wohl auch solche Aktionen in Werder an der Havel sowie in Jüterbog.

„Einige Treuenbrietzener haben womöglich noch gar nicht erkannt, wem sie da genau hinterher laufen“, sagt der Bürgermeister.

Bruder eines verurteilten Rechtsextremisten

Am Montag in Treuenbrietzen mit dabei gewesen sei nach seinen Informationen von Augenzeugen wohl auch der aus Grabow bei Niemegk stammende Zwillingsbruder des verurteilten Rechtsextremisten André Eminger.

Er war für seine rechtsextremistischen Aktivitäten zur Unterstützung der Terror-Gruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU), die über Jahre eine Mordserie an Deutschen mit Migrationshintergrund verübt hatte, 2011 in Grabow verhaftet und 2018 zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Eindeutige Profile in Sozialen Netzwerken

Auch lege es das Studium von persönlichen Portalen in Sozialen Netzwerken wie Facebook und anderen nahe, dass es sich bei den Akteuren der Montagsspaziergänge auch in Treuenbrietzen zum Teil um rechtsgesinnte Personen handele. „Die Auftritte und Videos im Internet sind professionell gemacht und wenn man sich die dort verwendeten Farben ansieht, wird schnell klar, welche Strömung dahinter steckt“, erklärt Michael Knape.

Der Treuenbrietzen Stadtchef stehe daher nun auch in Abstimmung mit der Kreisverwaltung und Vize-Landrat Christian Stein (CDU). Unter anderem soll geprüft werden, „ob im Rahmen einer Allgemeinverfügung der Marktplatz nicht mehr zur Verfügung stehen kann für derartige nicht angemeldete Veranstaltungen“, erklärt Knape gegenüber der MAZ.

Polizei bestätigt unangemeldete Versammlung

Wie Nachfragen der MAZ bei der Polizeidirektion West ergaben, war die Veranstaltung am Montagabend zuvor nicht genehmigt.

Sprecher Heiko Schmidt bestätigt, dass die Polizei in Treuenbrietzen im Einsatz war. „Anlass war eine nicht angemeldete Versammlung in der Großstraße.“ Auf Nachfrage der Polizeibeamten habe sich vor Ort eine Privatperson „als Versammlungsleiter zu erkennen gegeben“, schildert Schmidt den Hergang.

„Da der Versammlungsbehörde bis zu diesem Zeitpunkt keine Versammlungsanmeldung vorlag, wurden gegen den Aufrufer von Amts wegen Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet“, erklärt der Polizeisprecher.

Gegenüber der MAZ hatte sich der 47-Jährige Enrico Sowade aus Treuenbrietzen als Initiator des Spazierganges vorgestellt.

Aus Sicht der Polizei störungsfrei

Die Polizei habe „eine Eilanmeldung des Mannes zur Durchführung eines Aufzugs entgegengenommen“. Dieser sei unter „Abwägung mit dem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit vor Ort entsprochen worden. Die Teilnehmer zogen daraufhin durch die Treuenbrietzener Innenstadt. „Die Versammlung verlief aus polizeilicher Sicht störungsfrei“, sagt Heiko Schmidt.

Heiko Schmidt ist Sprecher der Polizeidirektion West. Quelle: Polizei

Die Anfrage der MAZ über Erkenntnisse zu Teilnehmern aus womöglich verfassungsfeindlichen Gruppen und Parteien ließ der Polizeisprecher unbeantwortet. Zur Begründung heißt es von Heiko Schmidt: „Die Polizei ist nicht befugt, Aussagen zur mutmaßlichen Gesinnung von Teilnehmern einer Versammlung zu treffen. Insofern muss ich diese Fragen unbeantwortet lassen.“

Bürgermeister Knape hofft auf Unterstützung

Unterdessen erhofft sich Bürgermeister Knape auch die Unterstützung von weiten Teilen der Bevölkerung sowie von Vereinen in der Stadt für den geplanten offenen Brief. Darin wollen sich alle gegen weitere Montagsspaziergänge aussprechen.

„Wenn der örtliche Anführer der Gruppe gegenüber der Presse erklärt, ihm sei die aktuelle Corona- Pandemie egal, müssen wir wohl annehmen, dass ihm auch die Situation in den Krankenhäusern sowie der Patienten und Mitarbeiter dort egal ist“, so Knape. „Das kann uns nicht egal sein. Das können wir auf keinen Fall dulden“, sagt der Rathauschef am Mittwoch.

Als verachtenswert sieht es Knape persönlich auch an, dass die Akteure der Lichter-Spaziergänge dazu aufgerufen haben, Kerzen zum Zeichen des Protestes in Fenster zu stellen, wenn sie selbst nicht an den Aktionen in der Stadt teilnehmen könnten.

„Missbrauch können wir nicht tolerieren“

„Auch diesen Missbrauch können wir nicht tolerieren“, sagt der Bürgermeister. „Denn wir haben im vorigen Jahr auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie Lichter in unsere Fenster gestellt als Zeichen des Gedenkens an die vielen Todesopfer der Pandemie damals in Italien“, so Knape.

Zeichen der Anteilnahme in der Corona-Krise: Am Rathaus Treuenbrietzen hat Bürgermeister Michael Knape 2020 Flaggen der Partnerkommunen in NRW und Italien hissen lassen. Quelle: Stadtverwaltung

Er und alle 19 Stadtverordneten sowie Pfarrer Arne Tesdorff, mit denen er dazu im Kontakt sei, „wollen es nicht hinnehmen, dass unsere Stadt von außen missbraucht wird für solche Aktionen“. Eine Gegenveranstaltung zu organisieren, hält der Bürgermeister „in der momentanen Corona-Situation allerdings für schwierig, wenn man sich an die geltenden Regeln halten möchte“.

Von Thomas Wachs