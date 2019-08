Bardenitz/Frohnsdorf

Als 2018 im August zwischen Frohnsdorf und Klausdorf der große Waldbrand tobte, wurde das Debakel deutlich. Die Hunderten Einsatzkräfte agierten im Funkloch. Kommunikation per Mobiltelefon war nicht möglich. Erste Informationen lieferte ein Kradmelder der Feuerwehr. Erst zwei provisorische, mobile Funkmasten lösten das Problem für die Zeit des Waldbrandeinsatzes.

Seither herrscht allerdings wieder Funkstille rund um die Treuenbrietzener Ortsteile. Jetzt will unter anderem die Deutsche Telekom das Funkloch dauerhaft stopfen. Bei Bardenitz und Frohnsdorf sollen neue Antennentürme errichtet werden.

Ablehnung zum Bauantrag

Allerdings regt sich Widerstand. Zumindest in Bardenitz sehen Anwohner den nun mit einem Bauantrag des Unternehmens vorgeschlagen Standort in unmittelbarer Nähe kritisch. Das wurde in der aktuellen Sitzung des Treuenbrietzener Ausschusses für Stadt- und Ortsteilentwicklung deutlich. Dort plädierten Verwaltung und Abgeordnete für eine ablehnende Stellungnahme zum Bauantrag. Gebeten werden soll nun um eine Suche für alternative Standorte.

Als Standort für Antennenanlagen bringen die Bardenitzer auch ihren Kirchturm ins Gespräch. Quelle: Thomas Wachs

„100 Meter Abstand zum nächsten Wohnhaus und 200 Meter bis zum übrigen Dorf sind einfach zu wenig“, sagt Andreas Bruns ( Bündnis 90/Die Grünen). Er wohnt selbst außerhalb von Bardenitz und betreibt Ferienwohnungen an der alten Hermannsmühle. Auch aus touristischer Sicht sei ein solcher Betonturm, der um die 50 Meter hoch sein soll, „nicht akzeptabel an dem Standort“, sagte der Stadtverordnete. Er schlug vor, womöglich auch den Kirchturm zu nutzen, um Antennenanlagen im Dach zu postieren.

lesen Sie mehr zum Thema auch hier:

Geplant ist der Bardenitzer Sendeturm aktuell auf einer Ackerfläche der Agrargenossenschaft zwischen der Landstraße nach Klausdorf und dem Weg zur Mühle in der Nähe des Sportplatzes.„Viele Anwohner fürchten auch Strahlenbelastungen, denn noch ist nicht erwiesen, dass davon keine Gesundheitsschäden ausgehen“, sagt Roswitha Briese, die im Dorf wohnt.

Ortsvorsteher will mehr Informationen

Detlef Höhne ( Die Linke) schlug vor, den Standort möglichst in Richtung des Windparkes bei Altes Lager zu verlegen. „Dort gibt es schon Infrastruktur für Strom und Zufahrten, die genutzt werden könnten.“

Marco Novello, der Ortsvorsteher von Bardenitz, verweist auf den Bedarf für ein besseres Handynetz und schnellere DSL-Internetangebote im Dorf. „Allerdings sollten die Bürger und der Ortsbeirat enger in das Projekt für den Antennenturm einbezogen werden“, fordert der Ortschef.

Wie die Deutsche Telekom auf Anfrage der MAZ mitteilt, soll der 50 Meter hohe Betonmast mit Antennenanlagen dazu dienen, im Bereich um Bardenitz die Mobilfunkversorgung zu verbessern mit den Technologien GSM und LTE sowie Downloadraten von bis zu 50 MBit pro Sekunde. „Das schafft unter anderem bessere Bedingungen in Notfallsituation, da die Rettungskräfte über das Mobilfunknetz schneller informiert werden können“, sagt Georg von Wagnern, ein Sprecher der Telekom.

Bundesnetzagentur prüft Strahlenwerte

Was die Strahlenbelastungen angehe, halte die Telekom die gesetzlichen Vorgaben ein, die zum Betreiben eines Mobilfunkstandortes vorgeschrieben sind. „Die Bundesnetzagentur prüft, ob die Grenzwerte eingehalten werden“, sagt Georg von Wagner.

Geprüft worden seien mehrere Standorte. „Je größer die Entfernung zum Ort ist, desto mehr Energie müssen Handys und Mobilfunkstandort aufwenden, um miteinander in Verbindung zu treten“, erklärt der Sprecher. Für eine Nutzung des Kirchturms sei zu prüfen, „ob die Kirchengemeinde dem zustimmt“.

Allerdings werde eine Höhe von etwa 50 Metern benötigt für die Antennen und die Kirche müsste sich im Suchgebiet befinden, erklärt der Telekomsprecher. Zudem müssten dann die Bedenken zu möglichen Strahlenbelastungen neu diskutiert werden.

Radaranlage bei Frohnsdorf geplant

Ein weiterer neuer Antennenturm ist bei Frohnsdorf geplant. Dort ist nach Angaben von Treuenbrietzens Bauamtsleiter Christoph Höhne die Windkraftfirma „Energiequelle“ aktiv geworden. Sie möchte einen Mast errichten, der eine neuartige Radarsteuerung für die Signalbeleuchtung von Windrädern in der gesamten Fläming-Region möglich macht.

Damit sollen die Blinklichter nachts nur noch dann eingeschaltet werden, wenn sich tiefer fliegende Fluggeräte den Windparks nähern. Zudem sollen an dem Turm Sendeanlagen von Mobilfunkbetreibern mit installiert werden.

Für diesen Turm habe die Stadt Treuenbrietzen auf ihren kommunalen Flächen des Stadtwaldes drei Standorte vorgeschlagen, die nun abgestimmt werden. Einer liegt an der alten Kläranlage des früheren Kasernengeländes und heutigen Solarparkes „Selterhof“. Zwei weitere befinden sich am Ortsrand von Frohnsdorf in der Nähe der Straße zur Gaststätte „Alte Eiche“.

Von Thomas Wachs