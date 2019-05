Frohnsdorf

Sirenenalarm am Wahlsonntag. Kurz nach 10 Uhr werden mehrere Treuenbrietzener Feuerwehren in den Einsatz geschickt. An der Bundesstraße 102, direkt an der Ortseinfshrt nach Frohnsdorf, ist ein Radlader in Brand geraten. Die Ursache ist unklar.

Zur Galerie Ein Radlader ist an der B102 bei Frohnsdorf in Brand geraten. Die Ursache ist unklar.

30 Einsatzkräfte von den Feuerwehren Treuenbrietzen, Frohnsdorf, Rietz und Bardenitz haben den Schwelbrand, der in der Fahrerkabine des geparkten Arbeitsgerätes ausgebrochen war, schnell unter Kontrolle. Weitere Kräfte aus Zeuden/Pfügkuff konnten den Einsatz noch auf der Anfahrt abbrechen.

Schnell reagiert

„Die Ausbreitung des Feuers konnte noch rechtzeitig verhindert werden“, sagt Philip Schega, der Sprecher der Feuerwehr Treuenbrietzen. Die Frohnsdorfer Wehr brach das Fahrerhaus auf und löschte den Brand zunächst mit einem Schaum-Feuerlöscher und klemmten die Batterie im Fußraum der Kabine ab.

Weitere Kräfte aus Treuenbrietzen erledigten die Restarbeiten dann mit einem Strahlrohr ihres Tanklöschwagens. Die Kabine des Radladers aus dem Landkreis Elbe Elster ist erheblich beschädigt worden, das Fahrzeug nicht mehr einsatzfähig.

Polizei ermittelt zur Brandursache

Polizisten nehmen vor Ort erste Untersuchungen vor zur Brandursache. Das Fahrzeug war aktuell nicht im Einsatz. Es parkte am Rande eines Lagerplatzes für Holzschnitzel direkt vor der Einfahrt zum Ortsteil Fohnsdorf.

Dort werden derzeit Holzhackschnitzel zwischengelagert, die bei der Rodung der Waldbrandflächen vom August vorigen Jahres in der Nähe des Treuenbrietzener Ortsteiles anfallen.

Für die Feuerwehren konnte der Einsatz nach gut 30 Minuten wieder beendet werden.

Von Thomas Wachs