Rentner stirbt bei Bungalowbrand in Treuenbrietzen 

Treuenbrietzen

Ein Großeinsatz von 55 Feuerwehrleuten, Rettungsdiensten und Polizei läuft seit der Mittagszeit am Samstag in Treuenbrietzen. Beim Brand eines Bungalow-Wohnhauses ist dort an der Belziger Straße ein 84 Jahre alter Bewohner ums Leben gekommen. Darauf deuten erste Ermittlungen der Polizei nach gut einer Stunde Ungewissheit hin.

Die Person galt zunächst als vermisst. Nach ersten Löscharbeiten bestätigte sich die traurige Vermutung dann jedoch. In einem ausgebrannten Wohnraum des Flachbaus wurde ein Leichnam gefunden.

„Die Person konnte zunächst noch nicht identifiziert werden“, sagt Marko Lange, der Einsatzleiter der Polizeiinspektion Brandenburg, am Mittag gegenüber der MAZ. Weitere Personen waren nicht im Gebäude zu vermuten.

Bungalow im Vollbrand

Alarmiert worden waren die Rettungskräfte gegen 11.30 Uhr. „Als wir am Brandort eintrafen, stand der Bungalow im Vollbrand“, schildert Philip Schega, der Sprecher der Feuerwehr Treuenbrietzen. Zwei Trupps unter schwerem Atemschutz rückten in das Gebäude vor, um den Brand in einem Wohnraum mit Strahlrohren zu bekämpfen.

Zur Galerie Ein Großeinsatz von 55 Feuerwehrleuten läuft am Samstag in Treuenbrietzen. Beim Brand eines Bungalow-Wohnhauses ist dort an der Belziger Straße ein 84 Jahre alter Bewohner ums Leben gekommen.

Zu der Zeit war unklar, ob sich der Bewohner des Hauses auch im Gebäude befindet. Die Ermittlungen der Polizei bei Angehörigen wiesen dann jedoch darauf hin, wie Marco Lange, der Einsatzleiter der Polizei, sagte.. Nach seinen Angaben wird das Gebäude nach der Bergung des Leichnams gesperrt und beschlagnahmt durch die Polizei.

Kriminalisten ermitteln

Bereits am Samstag waren Kriminalisten vor Ort für erste Untersuchungen. Genauere Ermittlungen zur Brandursache sollen am Sonntag sowie am Montag fortgeführt werden.

Von den Feuerwehren waren mehr als 50 Einsatzkräfte aus Treuenbrietzen, Bardenitz, Frohnsdorf, Rietz und Brachwitz sowie Kräfte der gemeinsamen Einsatzleitungsgruppe mit dem Amt Niemegk vor Ort. Auch der stellvertretende Kreisbrandmeister Andy Laube war zum Einsatzort geeilt.

„Wegen der großen Zahl eingesetzter Atemschutzträger ist zudem der Gerätewagen-Atemschutz des Feuerwehrtechnischen Zentrums des Landkreises aus Beelitz-Heilstätten noch zum Einsatzort beordert worden“, schildert Philip Schega gegenüber der MAZ. So können die Atemschutzgeräte gleich vor Ort gewartet werden.

Zwei Rettungswagen und ein Notarzt sowie diverse Kräfte der Polizei waren vor Ort. Die Bundesstraße 102 war im Abschnitt zwischen der Brücker Straße sowie dem Hans-Grade-Weg über Stunden bis in den Nachmittag hinein gesperrt.

