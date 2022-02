Schreck für eine Seniorin. Als sie ihren Wochenendeinkauf in Treuenbrietzen bezahlen will, findet sie die Geldbörse nicht. Ermittlungen wegen des Diebstahls sind eingeleitet.

Rentnerin beim Einkauf im Supermarkt in Treuenbrietzen bestohlen

