Rietzer Ortsbeirat will Gemeinschaftshaus in Regie der Bürger überführen    

Rietz

Im Treuenbrietzener Ortsteil Rietz gibt es Bestrebungen, das bislang kommunale Gemeinschaftshaus in der Dorfmitte womöglich in die Regie von Bürgern zu übernehmen. Das schwebt Ortsvorsteher Berthold Birka vor. Mit dem Ortsbeirat will er nun dafür werben, dass bestehende Vereine oder ein neu zu gründendes Gremium sich künftig um das Gemeinschaftsdomizil kümmern wird.

Es gehe zunächst darum, „in der Bürgerschaft und bei den Vereinen einen Impuls zu setzen, um mal gemeinsam über dieses Thema nachzudenken“, sagt Berthold Birka. Er möchte mit seinem Ort dem Beispiel andere Dörfer im Stadtgebiet Treuenbrietzens folgen, die bereits Gemeinschaftshäuser in ihre Regie übernommen haben. So unter anderem in Bardenitz. Auch in Brachwitz gibt es entsprechende Bestrebungen aktuell.

Anzeige

Wald für Ziegelsteine verkauft

„Wir alle wissen ja um die Finanzlage unserer Stadt“, sagt im Birka. „Wenn schon der gesamte Stadtwald verkauft werden muss, um Ziegelsteine für Bauprojekte zu kaufen, könnte es ja irgendwann auch soweit sein, dass die Gemeinschaftshäuser zur Diskussion gestellt werden“, sagt der Rietzer Ortsvorsteher.

Das Dorfgemeinschaftshaus in Rietz wird von vielen Bürgern und Vereinen genutzt. Quelle: Thomas Wachs

Er plädiert daher dafür, „lieber frühzeitig selbst aktiv zu werden, um die Gemeindehäuser für das Dorfleben erhalten zu können“. In Rietz wird das Haus genutzt von verschiedenen Vereinen sowie der Feuerwehr. Auch finden dort Sportgruppen für Tischtennis, Gymnastik und Yoga Quartier.

Beliebt ist das Haus auch für private Feiern. Küche und Toiletten stehen zur Verfügung. Aufgebaut hatten die Rietzer ihr Gebäude einst aus eigener Kraft. Dort gibt es heute zudem ein Schulmuseum und eine Bücherstube zum Ausleihen von Lektüre.

Ortsbeirat tagt im Februar

„Beschlossen ist die Übernahme des Gebäudes allerdings noch nicht“, stellt der Ortsvorsteher klar. Doch wolle er die Dorfbewohner schon jetzt einmal für das Thema sensibilisieren. Vorstellbar wäre es, dass sich ein Verein allein um das Gebäude kümmert. Als alternative Variante könnte auch diskutiert werden, „dass vereinsübergreifend ein neues Gremium dafür geschaffen wird, in dem Vertreter aller Vereine des Ortes mitwirken“, so die Idee von Berthold Birka und des Ortsbeirates.

Diskutiert werden soll das Thema in der nächsten Ortsbeiratssitzung. Sie ist nach dem Ausfall der Januar-Beratung jetzt für den 23. Februar geplant. Beraten werden soll dann möglichst auch mit einigen interessierten Bürgern.

Von Thomas Wachs