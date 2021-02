Rietzer Ortsvorsteher serviert Eisbein zum Mitnehmen für das halbe Dorf

Rietz

Am Samstag kann die Küche mal kalt bleiben. Zumindest im Treuenbrietzener Ortsteil Rietz war das jetzt der Fall für viele Haushalte. Wer mochte, konnte sich von Ortsvorsteher Berthold Birka und seinem eingespielten Team bekochen lassen. Eisbein für alle, hieß die Devise. So wie immer im Februar. Knapp 80 waren vorbestellt.

„Wir wollten die Tradition nicht sterben lassen, auch wenn Corona in diesem Jahr nicht das sonst übliche große Essen im Gemeinschaftshaus möglich macht“, sagt Birka. Also werden die Eisbeine zur Lieferung frei Haus oder zur Abholung angeboten. Mehr Bestellungen als sonst sind der Lohn für die Mühe. „Hatten wir sonst um die 65 Eisbeine zubereitet, sind es diesmal sogar 78“, erzählt Birka.

Feldküche von der NVA

Einmal mehr hat die vom örtlichen Radfahrverein bereitgestellte FKÜ 180 – also eine Feldküche aus Beständen der einstigen DDR-Armee NVA mit 180 Litern Fassungsvermögen – wieder treue Dienste geleistet.

Stundenlang muss Wasser kochen

Um 6 Uhr morgens geht es los mit dem Anheizen. Dann muss der Kessel mit 90 Litern Wasser zum Kochen gebracht werden. Birkas Rezept, nach dem er seit sieben Jahren in Rietz kocht, stammt aus seiner Heimat in der schlesischen Oberlausitz. Pfeffer, Salz, Piment, Wacholder sowie Lorbeer und Zwiebeln kommen ins Wasser, um die knapp 100 Kilogramm Schinken-Eisbeine in der würzigen Brühe gut eineinhalb Stunden zu kochen.

Diesmal wurden Eisbeine in Rietz nur zum Abholen gekocht. Joachim Göse war der erste Kunde bei Axel Malchin und Angelika Meißner vom Kochteam. Quelle: Thomas Wachs

Pünktlich zum Abholtermin um 12 Uhr sind Eisbein und Sauerkraut zubereitet und das Brot aufgeschnitten. Joachim Göse ist der Erste in der abgeteilten Wartespur vor der Kasse bei Axel Malchin. Eine Portion nimmt der Senior mit. Bei anderen gehen gleich drei und vier Eisbeine für den Mittagstisch der Familie über den Verkaufstisch am Gemeinschaftshaus.

Kochtöpfe im Einkaufskorb

Schnell ist die Ware vor allem an den Mann gebracht. Mit Kochtöpfen auf dem Fahrradgepäckträger oder im Einkaufskorb pilgern die Bewohner einzeln zum Gemeindehaus. Bald sind alle Eisbeine aus dem Kessel gefischt. Kurz darauf kann auch die Gulaschkanone geputzt werden. Dann ist auch dort die Küche kalt ist an diesem Samstag in Rietz.

Von Thomas Wachs