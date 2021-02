Rodeln auf jüdischem Friedhof: Treuenbrietzenerin fordert Respekt     

Treuenbrietzen

Endlich mal wieder viel Schnee. Rodelvergnügen pünktlich zum Start in die Winterferien bringt Freude in viele Familien. Doch muss es auf einem Friedhof sein? Katrin Päpke aus Treuenbrietzen verneint diese Frage ganz klar. In einem Brief an die MAZ bittet sie Eltern und sonstige Rodelfreunde um Pietät und Rücksicht.

Munteres Treiben auf dem Friedhof

Konkret geht es um einen Hügel an der Stadtmauer im Park neben dem Schwanenteich. Munter ist das Treiben dort stets mit Schlitten und Porutschern. So auch am jüngsten Wochenende. Doch befindet sich dort der jüdische Friedhof der Stadt.

„Das Rodeln auf dem Friedhof ist ein immer noch weit verbreitetes, zugleich aber zweifelhaftes Vergnügen in Treuenbrietzen“, sagt die Einwohnerin. „Kaum sind die ersten Flocken gefallen, hört man schon von Weitem die fröhlichen Kinderstimmen und ein buntes Gewimmel ist auf dem kleinen Abhang zu sehen“, erzählt Päpke.

Zur Historie des Jüdischen Friedhofs Jüdische Bewohner sind in Treuenbrietzen in einer ersten Nachricht seit 1356 belegt. Im Jahr 1703 leben zwei jüdische Familien in der Stadt. Um 1831 waren es 22 Juden, 1919 gab es 19 und 1935 noch acht jüdische Bewohner. In Akten wird erstmals 1711 ein „Totenhof hiesiger Judenschaft“ erwähnt, der 1135 Quadratmeter umfasst habe. Im Zeitraum von 1815 bis 1874 sind 47 Beerdigungen nachgewiesen. Zur letzten Beisetzung schwanken die Angaben zwischen 1914 und 1925. Klar ist, dass die 1913 geborene Edith Slotowski dort als Letzte beigesetzt wurde. Danach verfielen die Grabstätten. Im Jahr 1937 weist ein neu erstelltes Grundbuchblatt den Friedhof als Eigentum der Stadt aus mit dem Status eines „umbauten Hofraums“. Im Zweiten Weltkrieg wurde 1944 auf dem Friedhof ein Luftschutzbunker errichtet. Grabsteine wurden zu Baumaterial, unter anderem an Nieplitzbrücken.

Das Argument, dass Kinder nicht wüssten, dass dort ein Friedhof ist, lässt sie nicht gelten. „Weit gefehlt, denn die Eltern oder Großeltern sind dabei“, sagt Katrin Päpke. „Es steht auch dran, dass dieser Ort eine Begräbnisstätte ist. Doch scheint es niemanden zu stören bei diesem winterlichen Familienspaß.“

Ein Stein erinnert im Stadtpark Treuenbrietzen an den jüdischen Friedhof Quelle: Thomas Wachs

In der Tat liegt am Rande der zum Rodeln genutzten Wiese, direkte am Weg neben der Nieplitzbrücke, seit Jahren ein Stein mit der Aufschrift jüdischer Friedhof. Seit 2003 ist der Wiesenhügel an der Stadtmauer mit dem Gedenkstein markiert. Alljährlich zum 9. November findet dort eine Gedenkstunde an die Reichspogromnacht von 1938 statt, als Nationalsozialisten deutschlandweit die systematische Verfolgung von Juden begannen.

Für immer eine Begräbnisstätte

In der Tradition der jüdischen Religion ist eine Begräbnisstätte, auch wenn sie lange aufgegeben und nicht mehr durch Grabsteine oder Bauten kenntlich ist, auf immer ein Friedhof.

Das wisse offenbar kaum jemand, berichtet Katrin Päpke von ihren Erfahrungen im Bemühen um Aufklärung. Spreche sie die Erwachsenen an, so kämen Antworten wie: „Es gibt kaum Rodelberge in der Umgebung“. „Aber die anderen machen es ja auch“. „Wir haben so selten Schnee“. „Man sieht hier keine Gräber“ und „Das war doch schon immer so“.

Der Jüdische Friedhof in Treuenbrietzen ist 1944 eingeebnet worden. Daran erinnern Hellmut Päpke und einige Bürger Treuenbrietzens regelmäßig zum Jahrestag der Pogromnacht um den 9. November Quelle: Thomas Wachs

Die Einwohnerin hat nur begrenzt Verständnis für diese Äußerungen. „Sicher sind die Möglichkeiten zum Schlittenfahren selten und begrenzt“, sagt Katrin Päpke der MAZ. Es sei auch schön, dass so viele Eltern und Kinder gemeinsam unterwegs sind. „Aber muss es denn auf einem Friedhof sein?“

Katrin Päpke appelliert an die Eltern: „Bitte denken Sie darüber nach, wo Sie mit ihren Kindern Rodeln gehen. Würden Sie denn bei einem Familienausflug auf einen kirchlichen oder städtischen Friedhof gehen, um zu toben und zu spielen? Tun Sie es bitte auch nicht auf einem jüdischen Friedhof.“

Idee für Informationstafel

Seit Jahren gibt es eine Initiative um Katrin Päpkes Vater, Hellmut Päpke, sowie einige Stadtverordnete wie Andreas Bruns (Bündnis 90/Die Grünen) und Walter Treu (Die Linke), die sich für eine umfangreichere Kennzeichnung des jüdischen Friedhofs einsetzt. Die Idee für eine offizielle Informationstafel ist allerdings noch nicht umgesetzt.

Von Thomas Wachs