Sanierung der Bundesstraße 2: Bauarbeiter rücken im Januar in Dietersdorf an

Dietersdorf

Für die komplette Sanierung der Ortsdurchfahrt in Dietersdorf steht jetzt der Termin für den Baubeginn. Wie der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburgs (LS) am Montag der MAZ mitteilt, beginnen die Arbeiten an der Bundesstraße 2 im Januar des nächsten Jahres.

Vollsperrung lässt sich nicht vermeiden

„Für einen Teil der Arbeiten muss die Fahrbahn für den Durchgangsverkehr voll gesperrt werden“, erklärt Steffen Streu, der Sprecher des Landesbetriebes. Die Umleitungsstrecken werden ausgeschildert. Über die konkreten Termine zum Baubeginn und zu den jeweils nötigen Sperrungen werde später noch gesondert informiert.

„Zunächst wird es ab Januar aber noch nicht gleich Vollsperrungen geben“, erklärt Treuenbrietzens Bauamtsleiter Christoph Höhne gegenüber der MAZ. Gestartet werden die Arbeiten nämlich im Januar zunächst mit dem Bau einer Sedimenationsanlage zur Aufnahme und Ableitung von Regenwasser.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie entsteht in der Senke am Ortsausgang in Richtung Marzahna. „Dort muss die Entwässerung der Straße selbst sowie für fünf Grundstücke erfolgen, die noch mit angeschlossen werden müssen“, erklärt Christoph Höhne.

Stadt Treuenbrietzen mit im Boot

Die Ortsdurchfahrt wird gemeinsam mit der Stadt Treuenbrietzen saniert. Die Kommune ist für die Nebenanlagen zuständig. Auf der westlichen Straßenseite entstehen der Gehweg und die Straßenbeleuchtung neu. Anlieger müssen zahlen für ihr Grundstückszufahrten sowie wenn nötig den Anschluss an den Regenwasserkanal. Die früher noch üblichen Anliegerbeiträge auch für Gehwege und Beleuchtung werden nach einer Gesetzesänderung nun vom Land Brandenburg getragen.

An der Bundesstraße 2 in Dietersdorf wird auch der Gehweg auf der Westseite der Ortsdurchfahrt erneuert. Quelle: Thomas Wachs

Die schon Seite Jahren geplanten Arbeiten zur Sanierung der B2-Fahrbahn und der Nebenanlagen erfolgen auf einer Länge von etwa 900 Metern. „Sie werden voraussichtlich im Mai 2023 beendet sein“, erklärt LS-Sprecher Steffen Streu.

Für Radfahrer werde es künftig markierte Fahrstreifen auf der Straße geben. Zudem werden die Bushaltestellen verändert und teilweise Parkbuchten installiert an der Ortsdurchhfahrt. „Zur Verbesserung der barrierefreien Überquerung der Straße werden beleuchtete Mittelinseln hergestellt oder umgebaut“, sagt Steffen Streu.

Neue Verkehrsinsel aus Richtung Treuenbrietzen

So wird die Verkehrsinsel am Ortseingang aus Richtung Treuenbrietzen, die in den zurückliegenden Jahren mitunter zu Unfällen geführt hatte, neu angelegt.

Wenn ab Januar in Dietersdorf die Bagger rollen, soll dort auch eine Unfallquelle in der Bundesstraße 2 entschärft und diese Verkehrsinsel erneuert werden. Quelle: Thomas Wachs

Für die Bauarbeiten an der B2 muss die Fahrbahn für den Durchgangsverkehr teils voll gesperrt werden. Der überörtliche Verkehr werde von Treuenbrietzen über die B102 nach Niemegk und dann über die Landesstraße 82 nach Marzahna wieder zur B 2 geführt – beziehungsweise umgekehrt.

Notwege für Fußgänger und Radverkehr

„Für den Fußgänger- und Radverkehr werden provisorische Wege angeboten im Ort“, heißt es vom Landesbetrieb. Lediglich Busse des öffentlichen Personennahverkehrs und Anlieger können eine örtliche Umleitung über den Ziegeleiweg, die Straße Zum Freibad und weiter über die Ortsverbindungsstraße bis Schwabeck zur Kreisstraße 6921 nutzen. Der kommunale Ziegeleiweg wird dafür ausgebaut. Er soll später als Radstraße erhalten bleiben.

Gegen die Vollsperrung der Bauabschnitte hatte es Proteste aus dem Treuenbrietzener Ortsteil gegeben. Vor allem Geschäftsleute wie die Betreiber einer viel frequentierten Kantine sowie der örtlichen Bäckerei fürchten starke Umsatzeinbußen. Der Landesbetrieb und seine Planer halten jedoch an der Vollsperrung fest. Damit sollen der Arbeitsschutz für Bauleute und ein zügigerer Ablauf der Arbeiten gewährleistet werden.

Von Thomas Wachs