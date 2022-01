Dietersdorf

Jetzt wird es ernst. Die Ortsdurchfahrt auf der Bundesstraße 2 in Dietersdorf ist demnächst voll gesperrt. Mitte März startet der erste Bauabschnitt am Ortseingang aus Richtung Marzahna. Ab dann ist die Straße dicht für insgesamt mehr als ein Jahr. Der zweite Abschnitte ist ab Mitte Juli im Plan.

Bis zum Mai 2023 bleibt die Straße allgemein dicht. In dieser Zeit werden Fahrbahn und Seitenbereiche in insgesamt vier Abschnitten jeweils unter Vollsperrung komplett saniert. Das kündigte Lutz Köppen, der vom Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg beauftragte Oberbauleiter, am Dienstagabend bei einer Bürgerversammlung an. Der Ausbau der Ortsdurchfahrt war seit vielen Jahren geplant, ist aber immer wieder verschoben worden.

Umleitungen für Dietersdorf werden ausgebaut

In der Stadthalle Treuenbrietzen sind Dorfbewohner und betroffene Anlieger mit Firmen und Agrarbetrieben nun über die ersten Schritte des Bauablaufes informiert worden. „Über weitere Dinge und die jeweils neuen Abschnitte werden wir dann im direkten Kontakt und mit Handzetteln für die Haushalte informieren“, so Köppen.

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt in Dietersdorf startet nun. Der Feldweg nach Schwabeck wird zur Umleitung und danach zur Radstraße. Quelle: Thomas Wachs

Die Bautätigkeiten beginnen jedoch bereits jetzt. Die vom Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg als Hauptbauherr beauftragte Baufirma Strabag wird rund um den Treuenbrietzener Ortsteil schon jetzt aktiv.

Feldweg nach Schwabeck wird zur Radpiste

Zunächst werden die Umleitungsstrecken hergerichtet. Sie sind nötig für den innerörtlichen Verkehr von Anliegern sowie für den Busverkehr der Linie 585. Sie ist auch für den Transport der Schüler nach Treuenbrietzen wichtig. Eine Behelfshaltestelle wird am Ziegeleiweg angelegt.

In dessen Verlängerung wird der Feldweg nach Schwabeck jetzt ausgebaut. Die befestigte Piste bleibt später als Radstraße erhalten. Um den Begegnungsverkehr am engen Ortseingang in Schwabeck zu regeln, werden dort Ampelanlagen eingerichtet. „Auf der Strecke selbst wird es Ausweichbuchten geben“, sagte Christian Kaula, der vom Land beauftragte Planer, bei der Versammlung in Treuenbrietzen.

Große Umfahrung über Niemegk

Für den Durchgangsverkehr der Bundesstraße und dabei vor allem für den Schwerlastverkehr mit Lastwagen ist die eigentliche Umleitung unterdessen weiträumig ausgewiesen. Sie läuft von Marzahna über Niemegk nach Treuenbrietzen und umgekehrt. In Zeuden gilt eigens dann Tempo 30.

Wie Christoph Höhne, der Leiter des Bauamtes Treuenbrietzen, in der Bürgerversammlung nochmals informierte, müssen die Dietersdorfer Grundeigentümer nach der landesweiten Änderung des Kommunal-Abgabengesetzes (KAG) keine Straßenausbaubeiträge mehr entrichten für den Bau von Gehweg und Beleuchtung.

Dietersdorfer müssen für zwei Dinge zahlen

Kosten entstehen den Bürgern jedoch für ihre neuen Zufahrten sowie die Anschlüsse an den neuen Regenwasserkanal, so diese beantragt wurden. „Die alten Einläufe werden künftig nicht mehr funktionieren“, machte Höhne klar.

Abgerechnet werden die konkreten – und pro Grundstück je nach Aufwand verschiedenen – Kosten dann nach Ende des gesamten Bauprojektes. „Erst nach der großen Abschlussrechnung kennen wir die konkreten Summen“, so Höhne. Vorausbescheide an die Dietersdorfer Grundstückeigentümer werde es nicht geben, kündigte der Bauamtsleiter an.

Treuenbrietzen muss mit Land verhandeln

Für die übrigen Kosten für Gehwege, Lampen und Nebenanlagen indes muss die Stadt laut neuem KAG einen Ausgleich mit dem Land Brandenburg abrechnen.

Vor allem Geschäftsinhaber und Betreiber von Firmen an der Ausbaustrecke fürchten nun die erneute Vollsperrung über Monate. Umsatzeinbußen werden erwartet. Etwa in der Bäckerei oder der Kantine, die auch bei Durchreisenden beliebte Anlaufpunkte sind.

„Wir bekommen bis zu viermal im Monat eine Warenlieferung mit Sattelzügen“, sagte ein Geschäftsinhaber in der Versammlung. „Da muss es Lösungen geben“, forderte er.

Anlieger fürchten Probleme

Bauleiter Lutz Köppen sicherte dies zu. Doch könne es auch Tage geben, an denen Anwohner ihre Grundstücke aus technologischen Gründen – etwa für Asphalt- und Betonarbeiten – mal nicht mit dem Auto erreichen können. Die Abfuhr von Mülltonnen werde über die Baufirma organisiert.

„Individuelle Besonderheiten einzelner Haushalte sollten aber rechtzeitig im Vorfeld im direkten Kontakt mit der Baufirma geklärt werden“, so Lutz Köppen. Mit dem Abwasserzweckverband in Jüterbog seien die Termine zur Entsorgung von Sammelgruben im Dorf bereits abgestimmt worden.

Neue Straße sitzt tiefer als bisher

Sorgen haben einzelne Anlieger zudem, dass der Ausbau der Ortsdurchfahrt dazu führen könnte, „dass die Straße nochmals höher kommt und unsere Grundstücke dann noch tiefer liegen“, sagte ein Anwohner.

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt samt Gehweg startet nun in Dietersdorf. Die neue Piste wird 15 Zentimeter tiefer liegen als bisher. Quelle: Thomas Wachs

Diese Befürchtung zerstreute Christian Kaula. „Wir haben uns entschieden, mehr Geld in die Hand zu nehmen und tiefer auszukoffern für das durchaus anspruchsvolle Projekt“, sagte der Planer. „Trotz des neuen Aufbaus der Straße mit insgesamt mehr als 50 Zentimetern wird die neue Straße im Mittel 15 Zentimeter tiefer liegen“, so Kaula. „Wir pegeln uns dann auf dem Niveau unter dem ein, was in der Mitte der 90er-Jahre als neue Asphaltschicht einfach oben drauf gekommen war“, erklärt der Bauplaner.

Von Thomas Wachs