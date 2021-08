Schlüssel übergeben: Sanierte und erweiterte Psychiatrie-Klinik in Treuenbrietzen dienstbereit

Treuenbrietzen

Am Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen gab es am Donnerstag Grund zum Feiern. Am Nachmittag sind dort nach 21 Monaten Bauzeit die komplett neu gestalteten Räume der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik an die Beschäftigten übergeben worden.

Sie und bald auch Patienten beziehen moderne Bettenhäuser und Therapiebereiche. Dazu war seit Baubeginn im Mai und der Grundsteinlegung im Oktober 2019 das historische Haus 4 des unter Denkmalschutz stehenden Ensembles komplett saniert und um einen modernen Anbau als Haus 4a erweitert worden. Investiert wurden für die nun gut 5200 Quadratmeter Bruttogeschossfläche knapp elf Millionen Euro.

Besonderen Herausforderungen am Bau

Architekt Werner Vogt verwies auf die besonderen Herausforderungen durch Abstimmungen mit Denkmalbehörden, die mit dem modernen Brandschutz einhergehen mussten, sowie für Belange des Naturschutzes. „So sind alte Türen und Treppenhäuser aufgearbeietet, Hornissen umgesiedelt und 20 neue Nistkästen für Fledermäuse geschaffen worden“, erklärte der Professor. Dessen Büro aus Leipzig hatte bereits den Neubau der Lungenklinik errichtet.

Lediglich vier Monate verzögert

„Dennoch und unter den allgemeinen Beeinträchtigungen der Corona-Pandemie sei die geplante Bauzeit lediglich um vier Monate verlängert worden“, lobte Klinikdirektorin Vivien Voigt.

„Selbst der Kostenplan von zunächst 10,7 Millionen Euro konnte fast gehalten und lediglich um 2,1 Prozent überschritten werden“, sagte Oberin Una Kniebusch bei der symbolischen Schlüsselübergabe am Donnerstag vor Mitarbeitenden, Handwerkern und Gästen.

Drei Fachkliniken der Johanniter Das Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen verfügt über 382 Betten und tagesklinische Behandlungsplätze in drei Fachkliniken. Die Klinik für Rheumatologie/Orthopädie und Rheumachirurgie hat 101 Betten und 16 Plätze in der Tagesklinik Die Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik hat 60 Betten sowie 46 Plätze in Tageskliniken in Treuenbrietzen, Jüterbog und Bad Belzig. Die Klinik für Pneumologie/Thoraxchirurgie hat 154 Betten und fünf Plätze in Tagesklinken.

Kurz vor ihrem 30. Klinikjubiläum erhielt die im September 2021 gegründete Fachklinik nun moderne Bettenhäuser und Therapiebereiche. Neu sind darin vier Überwachungszimmer für kritische Situationen, ein bauliche Suizid-Prävention sowie eine spezielle Steuerung für Fluchtwege.

30 Jahre alten Standard abgelöst

Einerseits wurde dazu ein bestehendes Bettenhaus mit 30 Jahre altem Standard zeitgemäß saniert. Es beherbergt nun eine Station sowie Therapiebereiche, Behandlungsräume, Besprechungsräume und Büros auf insgesamt drei Etagen. Zuvor wurden nur zwei genutzt. Auf das Ergeschoss und das Obergschoss entfallen dabei je rund 1000 Quadratmeter.

Das neu ausgebaute Dachgschoss bietet weitere 700 Quadratmeter. Sie dienen für Ateliers der Kunsttherapie und andere therapeutische Angebote.

Andererseits wurde an der Stelle eines älteren Anbaus ein neuer Bau errichtet. Er nimmt auf zwei Etagen je eine Station auf. Die bisher 500 Quadratmeter wuchsen dort deutlich um weitere 1000 Quadratmeter neue Nutzungsfläche.

Vier Zimmer mit mehr Komfort

Dieser Zuwachs komme hauptsächlich den insgesamt nun 60 Patientenzimmern der Klinik zugute. Darunter sind auch vier Zimmer mit gehobenerem Standard, die acht selbst zahlenden oder privat versicherten Patienten angeboten werden können.

Werner Vogt bezeichnete den Standard der neuen Klinik als Quantensprung für die Psychiatrie. „Den alten Bau hätte ich sperren wollen“, sagte der Architekt. Das sehen auch die Beschäftigten so. „Nicht fehlen werden mir vom alten Haus Brandmelder mit Fehlalarmen, fließendes Wasser aus der Decke oder Schwitzen bei 40 Grad in den Räumen“, sagte Beatrice Kraul, die Abteilungsschester der Klinik, in ihrer Dankesrede für den Neubau.

Raum für neue Ideen

„Für unser junges Team mit vielen Ideen haben wir nun endlich auch die passenden Räume“, sagte Vsevolod Silov, einer der beiden Chefärzte der Klinik. Beendet sei nun das über zweijährige Provisorium während der Bauzeit, das eng und verteilt auf mehrere Gebäude im Klinikgelände war, so der Doktor.

Mit dem Umzug werden die beiden Fachbereiche Psychiatrie und Psychosomatik mit ihren unterschiedlichen Krankheitsbildern und Bedürfnissen der Patienten nun baulich noch deutlicher getrennt.

Rundherum Ausblicke ins Grüne

Über das neue Ensemble freue sich auch Chefarzt Eike Ahlers: „Wir können nun moderne und hochfunktionale Räume beziehen. Sie sind hell, mit großen Fenstern und einem modernen Komfort für die Patienten ausgestattet.“ Wohnliches Mobiliar, Bäder in jedem Zimmer und rundherum Ausblicke ins Grüne sollen die Klinikatmosphäre angenehm gestalten. „Jetzt können wir noch gemeinsam an die Gestaltung der Außenanlage gehen“, sagte der Doktor.

Mit der symbolischen Schlüsselübergabe an die Beschäftigten der Psychiatrieklinik ist der Abschluss des zweiten großen Bauabschnittes zur Sanierung und Erweiterung des Johanniter-Krankenhauses Treuenbrietzen erfolgt. Direktorin Vivien Voigt kündigte jedoch bereits neue Investitionen an.

Schon wieder neue Baupläne

So werde im dritten Abschnitt schon die Sanierung der Häuser 1 und 2 geplant, um auch sie im Standard „fit zu machen für die Zukunft“. Zudem ist eine Erweiterung des Medizinischen Versorgungszentrums MVZ am Gutshof um weitere Containerbauten geplant. Für den bislang als Lager genutzten, ehemaligen Kuhstall auf dem Gutshof gebe es indes Ideen, dort eine Apotheke unterzubringen. „Wir sind also noch lange nicht fertig mit Bauen“, sagte die Klinik-Direktorin.

