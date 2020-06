Treuenbrietzen

Rainer Pfau ist ein Mann der Tat. Schon lange engagiert sich der Brachwitzer auch für das Gemeinwohl in seiner Wahlheimat. Jetzt startet er einen Spendenaufruf. Die marode Mauer des Treuenbrietzener Friedhofes an der Belziger Straße soll vor dem Verfall gerettet werden.

In ähnlicher Weise hatte Pfau einst schon dem Kino-Förderverein in Treuenbrietzen und der Stadt mit einer stolzen Summe privaten Kapitals verholfen zur Rettung der Kammerspiele.

Schon für die Kirche engagiert

In Brachwitz, wo Rainer Pfau und seine Frau nach dem Wegzug aus Berlin vor 25 Jahren einen Hof erwarben und sanierten, setzte sich der gebürtige Harzer zudem dafür ein, dass die Dorfkirche und die Mauer drumherum saniert wurden.

Mit 90 Jahren nun hat der rüstige Senior seine eigene Beisetzung pragmatisch im Blick. „Alles ist schon bezahlt vorab“, erzählt der Rentner. Eine Wahlgrabstelle für sich und seine Ehefrau hat er ebenfalls bereits erworben auf dem Treuenbrietzener Friedhof, direkt neben dem Eingangstor.

Verfall der Mauer droht

Als gelerntem Maurer und späterem Bauingenieur sowie Gutachter allerdings ist ihm der Zustand der Friedhofsmauer ein kräftiger Dorn im Auge. Für den Abschnitt seiner Grabstelle hat der Rentner bereits neue Steine für die Mauerkrone angeschafft. Brennen ließ er die Zierprofile nach den originalen Vorlagen in einer Ziegelei in Polen. Gut 3000 Euro ließ sich Pfau das kosten.

An seinem Wahlgrab lässt Rainer Pfau (re.) die Zier der Mauerkrone bereits sanieren. Ralf Bohl als Kirchenrat freut das Engagement des Rentners auch darüber hinaus. Quelle: Thomas Wachs

„Doch was bringt es, wenn nur unser Stück dann schmuck aussieht und daneben der Verfall der Friedhofsmauer droht“, sagt der einstige Bausachverständige. So ist er nun in seiner stets zupackenden Art aktiv geworden, um das zu ändern. Der Spendenaufruf soll helfen.

Nach Gesprächen mit Handwerkern stünden weitere gut 3000 Euro zu Buche, um allein die Außenseite der Friedshofmauer beidseits des Eingangs an der Brücker Straße neu zu verputzen. Doch damit allein wäre es nicht getan.

Kirche will sich um Eingang kümmern

„Auch der Eingangsbereich selbst mit den markanten Pfeilen sowie dem eisernen Doppeltor müssten ja mal grundhaft saniert werden“, sagt Ralf Bohl, der Vorsitzende des Gemeindekirchenrates. In dessen Regie liegt der gesamte Friedhofsbetrieb. Gut 15.000 Euro sind derzeit kalkuliert, um wenigstens die gesamte Mauer rund um das Portal an der Brücker Straße zu sanieren.

Unschönes Bild: Überall an der Friedhofsmauer in Treuenbrietzen fehlt der Putz. Quelle: Thomas Wachs

Viel länger wären freilich noch die Bereiche an der Belziger Straße sowie an der Chaussee nach Brück. Überall bröckelt der Putz seit Jahren. Auf großen Flächen liegen die Mauersteine blank.

Förderverein könnte helfen

Doch fehle der Kirchengemeinde das Geld für Erhaltungsarbeiten oder gar Investitionen, räumt Ralf Bohl ein. Für Sonnabend ruft er zum nächsten Arbeitseinsatz am Friedhof auf.

Aufruf zum Arbeitseinsatz Alljährlich ruft die Kirchengemeinde Treuenbrietzen freiwillige Helfer zu Arbeitseinsätzen auf dem Friedhof an der Belziger Straße auf. Geplant ist der nächste Einsatz für Sonnabend, 27. Juni, von 8 bis 12 Uhr. Helfer sind willkommen. Erledigt werden sollen dann gemeinsam Aufräumarbeiten auf dem Gelände sowie in Gebäuden.

Dankbar ist die Gemeinde für das Engagement von Rainer Pfau. „Auch ein Förderverein könnte ja helfen. Damit haben wir doch gute Erfahrungen in der Stadt beim Kino oder dem Freibad“, sagt der engagierte Rentner.

Ralf Bohl verweist auf die finanziellen Zwänge des Friedhofsbetreibers. „Es gibt nicht genug Einnahmen aus Beisetzungen, um die laufenden Kosten zu decken.“ Wahlgrabstellen, die für 20 Jahre vorab bezahlt werden, seien immer seltener nachgefragt. Der Trend zu preiswerteren Beisetzungen mit Urnen halte an. „Viele wollen ihren Nachkommen keine Arbeit bei der Grabpflege hinterlassen. Und oft ist niemand mehr vor Ort hier“, erklärt Ralf Bohl.

Dickes Defizit im Friedhofshaushalt

Das Defizit im Friedhofshaushalt sei in den zurückliegenden drei Jahren „auf einen mittleren fünfstelligen Betrag angewachsen“, erklärt Ralf Bohl. In diesem Jahr nun deute sich eine Rückkehr zum üblichen Durchschnitt an. Rund 50 Beisetzungen pro Jahr seien nötig, um die Kosten zu decken. Zuletzt waren es aber nur 25 bis 30.

Bei Arbeitseinsätzen, so wie hier 2018, packen Bürger und Firmen mit an, um den Friedhof zu pflegen. Nächster Termin ist Sonnabend. Quelle: Thomas Wachs

„Allein für das Personal mit drei Teilzeitkräften stehen Kosten von 60.000 Euro pro Jahr an“, erklärt der Kirchenrat. Er verweist zudem darauf, dass ein großer Teil der Ausgaben für eine Beisetzung „gar nicht bei der Kirche landet, sondern auch bei den Dienstleistern“. Für den Betrieb des Friedhofs kalkuliere die Gemeinde rund 100.000 Euro pro Jahr. Allein in diesem Jahr seien für 8000 Euro Pflege- und Sicherungsarbeiten an Bäumen nötig gewesen.

Zu lasche Kontrollen

Gleichwohl räumt Ralf Bohl auch Defizite ein bei den Kontrollen zur Einhaltung der Friedhofssatzung. Sie schreibt nämlich auch vor, dass Nutzer von Grabstellen an den Friedhofsmauern dafür verantwortlich sind, diesen jeweiligen Bereich selbst in Ordnung zu halten. Innen wie außen. „Da ist in den zurückliegenden Jahrzehnten sicher was versäumt worden“, sagt Ralf Bohl, der seit Ende Januar 2020 neuer Vorsitzender des Kirchenrates ist.

Dorn im Auge ist der allgemeine Zustand der Begräbnisstätte auch bereits der neuen Pfarrerin von St. Marien. Susanne Weichenhan zählt Veränderungen dort mit zu den wichtigsten Vorhaben ihrer Amtzeit. In der Kritik steht der schlechte Zustand des kirchlichen Friedhofes immer wieder auch bei den Bürgern der Stadt.

Von Thomas Wachs