Sensation für Experten: Glockenschatz in Treuenbrietzener Friedhofskapelle entdeckt   

Treuenbrietzen

Es war ein spektakulärer Zufallsfund, der Experten überrascht und fasziniert. Im kleinen Turm der Kapelle auf dem Friedhof an der Brücker Straße in Treuenbrietzen ist ein Schatz entdeckt worden. Dort bimmelt zu Beisetzungen eine seltene und mehr als 800 Jahre alte Zuckerhutglocke aus Bronze.

„Sie stammt aus dem 13. Jahrhundert und könnte somit wohl der älteste noch erhaltene Gegenstand der Stadtgeschichte sein“, erklärt Experte Winfried Kuntz aus Bad Belzig. Der Kantor ist ehrenamtlicher Sachverständiger für Orgeln und Kirchenglocken im Evangelischen Kirchenkreis Mittelmark-Brandenburg. Dort erarbeitet er einen Glockenatlas.

Andrea Molkenthin, die Baupflegerin des Kirchenkreises Mittelmark-Brandenburg, entdeckte den Wert der Treuenbrietzener Glocke. Quelle: Thomas Wachs

Als er kürzlich aus Treuenbrietzen von Andrea Molkenthin, der Baupflegerin des Kirchenkreises, vom Dachboden der Kapelle ein Foto der Glocke zugesandt bekam, traute er seinen Augen nicht. „Solche Zuckerhutglocken sind heute absolut selten“, sagt Winfried Kuntz. „Wir haben einen Schatz gehoben, das war uns sofort klar“, erzählt der Experte.

Schlechter Zustand und scheußlicher Klang

Allerdings ist er „in einem ganz schlechten Zustand und klingt scheußlich.“ Denn die Krone ist mal unsachgemäß repariert worden. „Auch das Joch zur Aufhängung aus einem Stahlträger ist völlig unfachmännisch“, erläutert Winfried Kuntz. Glocke und Aufhängung sollen nun saniert werden.

Die älteste bislang dokumentierte Zuckerhutglocke dieser Art in der Mark Brandenburg läutet ebenfalls im Hohen Fläming. Sie hängt bereits saniert in der Kirche zu Brück-Rottstock. Die Glocke dort stammt von 1248 und ist die viertälteste in ganz Deutschland.

Eine seltene Zuckerhutglocke hängt im Turm der Friedhofskapelle zu Treuenbrietzen. Quelle: Thomas Wachs

Wie die Treuenbrietzener Glocke in die Friedhofskapelle kam, ist noch unklar. „Sie stammt wohl ursprünglich aus einer Kirche, womöglich hing sie mal in der Nikolaikirche“, sagt der Experte aus ersten Recherchen. Daran habe sich Altpfarrer Jürgen Lüdersdorf erinnert. Genaue Unterlagen oder Überlieferungen gebe es aber nicht.

Einzige Bronzeglocke der Stadt

Auf jeden Fall ist diese Glocke heute die einzige aus Bronze in der Stadt. „Alle anderen sind eingeschmolzen worden für die Waffenproduktion zweier Weltkriege“. Danach kamen Stahl- und Eisenglocken in die Kirchtürme. „Darum wäre es sehr wichtig, die Bronzeglocke wieder neu ins Bewusstsein zu rücken und ihr zu einem ordentlichen Klang zu verhelfen“, wünscht Glockenexperte Kuntz.

Schlecht für den Klang: Die Krone und das Joch der seltene Zuckerhutglocke in der Friedhofskapelle zu Treuenbrietzen sind unfachmännisch ausgeführt. Sie müssen dringend saniert werden. Quelle: Thomas Wachs

„Auf dem Friedhof hätte sie weiter eine würdige Aufgabe, wenn man überlegt, wem sie in der Geschichte der Stadt wohl schon alles geläutet haben mag, von Luther über Könige und Kaiser und auch zur Pest“, sagt der Sachverständige.

Pfarrerin ist begeistert

Begeistert vom Fund in Treuenbrietzen ist auch Susanne Weichenhan. „Es ist ein Rätsel, warum die Glocke noch nie bemerkt wurde“, sagt die Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde St. Marien. „Aber wann kommt man hier schon mal hoch. Das geht nur über eine lange Leiter“, sagt sie beim Ortstermin mit der MAZ.

Susanne Weichenhan ist seit Januar 2020 im Dienst und auch für den Friedhof zuständig. „Bei dem wirklich nicht tollen Klang der Glocke, hat doch niemand vermutet, dass es sich hier um ein so bedeutendes Stück handelt“, sagt die Theologin.

Kantor Winfried Kuntz ist auch Glockenexperte. Der Rabener Kirche hat er privat eine Glock gestiftet. Quelle: Thomas Wachs

Mit dem Gemeindekirchenrat ist sie gerade dabei, neuen Schwung auch in die Bewirtschaftung des Friedhofes zu bringen. Mehrere Arbeitseinsätze fanden statt. Die Sanierung des Portals sowie erster Abschnitte der maroden Mauer sind geplant. Eine Spendensammlung läuft dafür.

Bürger spendet erste große Summe

„Als es in dem Zuge darum ging, den Denkmalstatus für Mauer und Friedhofskapelle zu prüfen, stießen die Experten auf unseren Glockenschatz“, erzählt Susanne Weichenhan. Nun soll Geld besorgt werden, um die wertvolle Glocke und vor allem ihre Aufhängung zu sanieren. Rund 7000 Euro sind laut ersten Voranschlägen dafür nötig.

Die seltene Zuckerhutglocke in der Friedhofskapelle zu Treuenbrietzen soll saniert werden. Quelle: Thomas Wachs

„Eigentlich haben wir mit der Mauer und dem Tor schon genug zu tun auch finanziell“, sagt die Pfarrerin. „Jetzt kommt die Glocke noch hinzu.“ Doch gebe es einen vielversprechenden Beginn. „Ein Bürger hat uns bereits 1000 Euro als Spende überwiesen konkret für dieses Projekt“, so Weichenhan. Weiteres Geld soll über verschiedene Stiftungen besorgt werden. „Die Förderanträge laufen“, erzählt die Pfarrerin am Freitag gegenüber der MAZ.

Aus Anfangszeit der Stadtgeschichte

Die nun entdeckte Glocke stammt wohl aus der Anfangszeit der Stadtgeschichte. Das Jahr 1208 gilt als erste Ortserwähnung der heutigen Stadt Treuenbrietzen. Doch ist die Siedlungsgeschichte schon viel älter. Auf dem heutigen Gelände des Seniorenwohnparks an der Berliner Chaussee stand bis etwa 1200 eine slawische Burganlage aus dem 10. Jahrhundert.

„Etwa um 1200 wurde die Burg zerstört und mit einigen Veränderungen wieder aufgebaut“, berichtete der Heimatverein auf seiner Internetseite. Das hatten archäologische Funde belegt. Ein Palisadenstamm aus dieser Bauphase konnte auf das Jahr 1210 datiert werden und auch der Baubeginn der St. Marienkirche wird mit 1220 angenommen.

Von Thomas Wachs